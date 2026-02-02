Mali: Le groupe marocain M2M annonce une progression de 28% de son chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2025.

Au 30 septembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé du groupe marocain M2M, qui évolue dans les systèmes électroniques de paiement a connu une progression de 28% par rapport au 30 septembre 2024, selon les indicateurs d'activité établis par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs mettent en exergue un chiffre d'affaires de 88 millions de dirhams (MDH) contre 69 MDH, soutenu par les bonnes performances de la filiale NAPS.

Selon les responsables du groupe M2M, l'investissement réalisé au 30 septembre 2025 a concerné uniquement des achats liés à l'infrastructure IT et aux outils de travail. Aucune donnée chiffrée n'a été fournie par eux dans leurs indicateurs d'activité.

Il en est de même de l'endettement du groupe. A ce niveau les responsables du groupe affirment que l'entreprise a maintenu « sa capacité financière solide sans recours à l'endettement. »