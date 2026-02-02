Mali: Le groupe marocain M2M annonce une progression de 28% de son chiffre d'affaires consolidé au 30 septembre 2025.

2 Février 2026
Le journal de l'économie Malienne (Bamako)
Par Oumar Nourou

Au 30 septembre 2025, le chiffre d'affaires consolidé du groupe marocain M2M, qui évolue dans les systèmes électroniques de paiement a connu une progression de 28% par rapport au 30 septembre 2024, selon les indicateurs d'activité établis par la direction de cette entreprise.

Ces indicateurs mettent en exergue un chiffre d'affaires de 88 millions de dirhams (MDH) contre 69 MDH, soutenu par les bonnes performances de la filiale NAPS.

Selon les responsables du groupe M2M, l'investissement réalisé au 30 septembre 2025 a concerné uniquement des achats liés à l'infrastructure IT et aux outils de travail. Aucune donnée chiffrée n'a été fournie par eux dans leurs indicateurs d'activité.

Il en est de même de l'endettement du groupe. A ce niveau les responsables du groupe affirment que l'entreprise a maintenu « sa capacité financière solide sans recours à l'endettement. »

Lire l'article original sur lejecom.

Tagged:
Copyright © 2026 Le journal de l'Ã©conomie Malienne. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.