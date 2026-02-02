Maroc: Projection du film 'Silent Friend' dans le cadre des 31èmes Semaines du film européen

Le film "Silent Friend", réalisé par la cinéaste hongroise Ildikó Enyedi, a été projeté vendredi soir au cinéma Rif à Casablanca, dans le cadre de la 3e journée de la 31e édition des Semaines du film européen.

D'une durée de 147 minutes, ce long métrage dramatique propose une méditation poétique sur le temps, la mémoire et le rapport de l'homme au monde naturel, à travers le regard immobile et patient d'un arbre centenaire observant, au fil des décennies, les trajectoires humaines qui se croisent autour de lui.

La projection s'est tenue devant un public nombreux de cinéphiles casablancais, dont l'attention soutenue a témoigné de l'intérêt porté à cette oeuvre cinématographique.

Présenté en compétition officielle à la Mostra de Venise, où l'actrice Luna Wedler a remporté le Prix Marcello Mastroianni du meilleur jeune espoir, le film, qui réunit une distribution internationale comprenant notamment Tony Leung Chiu-Wai, Léa Seydoux et Enzo Brumm, a également été sélectionné au Festival international du film de Toronto (TIFF).

A travers une narration fragmentée reliant les époques - de 1908 aux années 70 jusqu'à aujourd'hui -, la réalisatrice déploie une oeuvre contemplative, où la nature devient témoin silencieux des luttes intimes, des éveils amoureux et des quêtes existentielles des personnages.

Organisée par la Délégation de l'Union européenne au Maroc, en partenariat avec le ministère de la Jeunesse, de la Culture et de la Communication et le Centre cinématographique marocain (CCM), la 31e édition des Semaines du film européen se poursuivra à Casablanca jusqu'au 4 février au cinéma Rif, avant de se déplacer à Marrakech du 30 janvier au 6 février au cinéma

Le Colisée, puis à Rabat du 4 au 11 février au cinéma Renaissance.

Fidèles à leur vocation depuis 1991, les Semaines du film européen proposent au public marocain une sélection reflétant la diversité des écritures, des regards et des sensibilités du cinéma européen contemporain.

