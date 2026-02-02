Madagascar: JO d'hiver 2026 - Mialitiana Clerc incarne l'exception malgache du ski alpin

À 23 ans, Mialitiana Clerc, que tout le monde appelle « Mia », est devenue l'un des visages les plus emblématiques du sport de glisse malgache à l'international. Elle représente Madagascar au JO d'hiver de Milan, du 6 au 22 février en Italie. Son histoire débute en novembre 2001 à Madagascar, dans un contexte difficile.

Confrontée à de grandes difficultés, sa mère biologique la confie à un orphelinat, espérant lui offrir un avenir meilleur. Elle est ensuite adoptée par une famille française installée en Haute-Savoie, déjà parents d'une petite fille malgache.

C'est dans ce décor alpin que Mia découvre la neige et la montagne. À cinq ans, elle chausse ses premiers skis en famille. Très vite, la glisse devient une évidence, puis une passion. À 9 ans, elle intègre un ski-club et s'oriente vers la compétition. Les saisons s'enchaînent, les résultats progressent et les ambitions grandissent, des épreuves régionales aux premières compétitions internationales.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

En 2017, un choix déterminant s'impose. Poursuivre sa carrière sportive sous les couleurs françaises ou représenter son pays d'origine, Madagascar. À l'aube de ses 16 ans, Mia décide de rejoindre la Fédération malgache de ski. Un choix du cœur, motivé par le désir de donner une dimension identitaire et affective à son projet sportif.

« Même si j'ai grandi en France, Madagascar reste mon pays d'origine », confie-t-elle, déterminée à écrire sa propre page dans l'histoire du ski malgache, initiée aux Jeux olympiques de Turin en 2006.

Première Malgache dans l'élite mondiale

Ses premières participations aux courses FIS sous le drapeau malgache lui ouvrent rapidement les portes des Jeux olympiques de Pyeongchang 2018. En Corée du Sud, elle dispute le slalom et le slalom géant, terminant respectivement 47e et 48e. Une première expérience olympique fondatrice, qui lui permet de mesurer l'exigence du plus haut niveau mondial.

En 2019, elle devient la première athlète féminine malgache à enregistrer un résultat aux Championnats du monde de ski alpin, avec une 40e place en slalom et une 50e en slalom géant. La même année, elle brille sur le circuit sud-américain en remportant le classement général du slalom et en terminant deuxième en slalom géant.

Déjà présente aux Jeux olympiques de Pékin en 2022, Mialitiana Clerc se projette désormais vers une troisième olympiade, Milan-Cortina 2026, Italie. Au-delà des performances, elle souhaite inspirer la jeunesse malgache et promouvoir le sport féminin. Son objectif est clair : être prête le jour J, tout donner et continuer à faire rayonner Madagascar sur les sommets du ski mondial.