Madagascar: Judo/JO 2028 - Bruno Eric Saïd ambitionne de qualifier deux athlètes

Reconduit. Le président sortant de la Fédération malgache de judo, Bruno Eric Saïd, succède à lui-même. L'assemblée générale élective de la Fédération s'est tenue dans la fraternité et en toute convivialité, samedi, au siège du Comité olympique malgache à Ivandry. Deux anciens combattants reconvertis en dirigeants ont été en lice. Huit ligues régionales en règle ont eu le droit de vote.

Le président sortant, après son premier mandat (2021-2025) et ancien secrétaire général pendant neuf ans, a obtenu sept voix contre le président des arbitres, Jean Yves Ravelojaona, comptant une seule voix. « Ensemble, bâtissons l'avenir », tel est le slogan du président réélu pour le prochain mandat de 2026 à 2028. En fait, à écouter les points essentiels de leur programme quadriennal, les deux candidats ont proposé une vision quasi identique.

Le discours de Bruno Saïd s'est plutôt distingué par son défi de « qualifier deux judokas malgaches aux prochains Jeux olympiques de Los Angeles ». Les qualifications débuteront en juin, mais deux judokates entament sans attendre pour marquer le maximum de points au Grand Slam de Paris les 7 et 8 février, en l'occurrence Laura Rasoanaivo Razafy et Zo Andriambololona.

« Laura a la chance d'être subventionnée par l'IJF pour ses compétitions internationales, comme les Grands Slams et Grands Prix. Elle est déjà mieux classée dans sa catégorie. Elle a beaucoup de chances d'obtenir la qualification directe. D'autres combattantes pourraient, à leur tour, aller chercher la qualification continentale, comme Natacha -48 kg ou aussi Zo -78 kg. C'est notre ambition pour ce mandat », confie le président de la FMJ.

Parmi les priorités de Bruno Saïd, dans le cadre de la multiplication du nombre de licenciés et de la vulgarisation de la discipline, figurent, entre autres, la mise en place du dojo national avant le 31 mars au sous-gradin du stade Barea à Mahamasina, en collaboration avec l'ambassade du Japon. Quatre autres ligues, à savoir Atsinanana, Vakinankaratra, Atsimo Andrefana et Matsiatra Ambony, bénéficieront également d'un dojo régional.