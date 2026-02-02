Madagascar: Rugby à XV - Les matchs du week-end reportés

En raison des conditions météorologiques défavorables provoquées par le passage du cyclone Fytia dans la capitale, Malagasy Rugby a décidé de reporter l'ensemble des rencontres programmées le 31 janvier et le 1er février au stade Makis Andohatapenaka. Une mesure de précaution visant à garantir la sécurité des joueurs, des arbitres et du public.

Le mauvais temps aura eu raison du calendrier rugbystique. Dans une publication sur sa page Facebook, Malagasy Rugby a annoncé l'annulation et le report à une date ultérieure de tous les matchs prévus au stade Makis d'Andohatapenaka. Des rencontres qui entraient dans le cadre de l'Élite fédérale 2, du Top 12 ainsi que de la première division féminine.

Sont concernés, en Élite fédérale 2, les duels entre JSTA Ambondrona et XV Family Vondrona, FBM Bemasoandro face à FTAT Anosibe, CRAI Ambalavao Isotry contre FTA Andavamamba, ainsi que SOE Stade opposé à XV FA Ampasika.

En première division féminine, l'affiche RCT Soavimasoandro - FT Anjakaray est également reportée. Du côté du Top 12, les matchs TAM Anosibe - Uscar Commune Urbaine, US Ankadifotsy - Mang'Art de Manjakaray et TFM Ankasina - TF Anatihazo n'ont pas pu se tenir.

Pour le directeur technique national de Malagasy Rugby, Antsoniandro Randrianorosoa, la décision est avant tout sécuritaire. «Pour protéger tous les acteurs, il est préférable de reporter tous les matchs. Ils se joueront tous le week-end prochain, toujours au stade Makis Andohatapenaka», a-t-il déclaré.

Une reprogrammation rapide qui devrait permettre aux compétitions de reprendre sans perturber durablement le calendrier, tout en garantissant des conditions optimales pour la pratique du rugby.