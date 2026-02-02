Madagascar: Jiujitsu/Saison 2026 - Deux Open internationaux à domicile

Ouverture à l'international. La Fédération malgache de jiujitsu, présidée par Johary Rakotozafy, a tenu samedi au RedZone à Ivandry sa troisième assemblée générale ordinaire avant d'entamer la dernière année du mandat de l'équipe.

Cette année, la Fédération ambitionne d'organiser deux compétitions internationales, le premier, le «Madagascar international brazilian jiujitsu Open» en no gi ou sans kimono, au mois de mai, et le MIBO avec kimono ou gi en septembre.

L'organisation de ces compétitions figurait déjà dans le programme d'activités de la Fédération, l'an passé, au mois d'octobre, mais a dû être annulée en raison de la situation politique au pays. Ces compétitions entrent dans le cadre de la préparation des athlètes en vue du championnat du monde d'Abu Dhabi en novembre.

Quelques athlètes participeront, des mois à l'avance, à d'autres compétitions internationales, dont l'Open Africa et le Grand Slam d'Abu Dhabi, ainsi que d'autres. « Parmi nos priorités, il s'agit ainsi de négocier et de convaincre les partenaires pour nous accompagner dans la réalisation de ces projets », souligne le président Johary Rakotozafy.

L'assemblée générale de samedi a été aussi une occasion de relancer la consolidation des relations et la solidarité entre les parties prenantes dans le domaine, dont les instances comme les clubs, les ligues et la Fédération.

L'assemblée générale a réuni trois ligues affiliées à la Fédération, à savoir Analamanga, ainsi que deux autres, d'Atsinanana et du Boeny, qui sont intervenus à distance, en ligne. Deux ligues de plus sont en cours de régularisation de leurs dossiers, en l'occurrence Vakinankaratra et Atsimo-Andrefana. La première compétition, en guise d'ouverture de saison, est programmée au mois d'avril.