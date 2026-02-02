Madagascar: Concert - Rolf balaie tout sur Cyclone Fonk

Sous une pluie diluvienne, Rolf a transformé La Teinturerie en un véritable foyer incandescent de musique et d'émotions. Ce concert, intitulé Cyclone Fonk, de circonstance, s'est imposé comme un aperçu saisissant de ses trente années de carrière et de l'univers musical singulier qu'il continue de façonner avec exigence et sincérité.

Ce vendredi soir, malgré des trombes d'eau incessantes, l'élan du public ne s'est jamais essoufflé. Mélomanes avertis, rêveurs, fans fidèles et amis de l'artiste ont répondu présents pour vivre cette expérience musicale hors du commun. À La Teinturerie, l'atmosphère était chargée d'attente et de ferveur, comme si chacun savait qu'il allait assister à un moment rare.

Entouré des Fonkistadores, Rolf a embarqué le public dans un voyage musical intense, traversant ses compositions de 2000 à aujourd'hui. De « Efa lasanao ny foko » à « Ombalahy », seize morceaux ont rythmé plus de deux heures de concert, mêlant avec audace slow, metal, funk et rythmes malagasy. Une traversée sonore riche et contrastée, à l'image de l'artiste, où chaque titre semblait raconter un fragment de vie, une lutte, une tendresse ou une révolte.

Lorsque le concert a touché à sa fin, le public, loin d'être rassasié, en redemandait encore. Énergie brute, émotion palpable, rage contenue, nostalgie assumée, surprises, tendresse, engagement et amour ont scandé cette soirée électrique, vécue dans des conditions climatiques extrêmes mais sublimées par l'intensité de la performance.

Sur scène, Rolf a pu compter sur des musiciens d'exception qui ont magnifié ses compositions. Ulys, ovni à la guitare, Zerara fondateur de la multinationale S.M.S au saxophone et au synthétiseur, ainsi que Hery Fanantenana, Bongoman à la batterie, ont apporté puissance et finesse à l'ensemble.

Tendry, jeune bassiste prometteur, a offert à Rolf l'espace nécessaire pour habiter pleinement son rôle de chanteur sur plusieurs titres. À la trompette, Clément a ajouté une touche finale d'émotion, particulièrement marquante sur Tsy ampy, chanson profondément intime dédiée aux enfants de l'artiste.