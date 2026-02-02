Maroc: Le dirham s'apprécie de 1,5% face au dollar

1 Février 2026
Libération (Casablanca)

Le dirham s'est apprécié de 1,5% face au dollar américain et s'est déprécié de 0,7% face à l'euro durant la semaine du 22 au 28 janvier 2026, selon Bank Al-Maghrib (BAM).

Au cours de cette période, aucune opération d'adjudication n'a été réalisée sur le marché des changes, fait savoir la Banque centrale dans son récent bulletin des indicateurs hebdomadaires.

Au 23 janvier 2026, les avoirs officiels de réserve (AOR) se sont établis à 450,5 milliards de dirhams (MMDH), en hausse de 0,5% d'une semaine à l'autre et de 21,9% en glissement annuel.

Concernant les interventions de Bank Al-Maghrib, elles ont totalisé 144,2 MMDH en moyenne quotidienne durant la période du 22 au 28 janvier 2026. Ce volume se répartit entre des avances à 7 jours pour un montant de 52,2 MMDH, des pensions livrées à plus long terme (53,3 MMDH) et des prêts garantis (38,7 MMDH). Sur le marché interbancaire, le volume quotidien moyen des échanges s'est élevé à 4,7 MMDH et le taux interbancaire s'est situé à 2,25%.

Lors de l'appel d'offres du 28 janvier 2026 (date de valeur le 29 janvier 2026), la Banque a injecté 50,4 MMDH sous forme d'avances à 7 jours.

Côté Bourse, le MASI s'est apprécié de 1,7% du 22 au 28 janvier, portant sa performance depuis le début de l'année à 0,6%.

Cette évolution reflète notamment des hausses de 2,4% de l'indice des "Banques", de 6,4% pour celui des "Mines", de 1,4% pour les "Bâtiment et matériaux de construction" et de 2,3% pour les "Services de transport".

Pour ce qui est du volume hebdomadaire des échanges, il est passé, d'une semaine à l'autre, de 1,2 MMDH à 1,7 MMDH, réalisé principalement sur le marché central "Actions".

