Maroc: Phosphates et dérivés - Près de 100 MMDH d'exportations en 2025

1 Février 2026
Libération (Casablanca)

Les exportations du secteur des phosphates et dérivés se sont élevées à 99,8 milliards de dirhams (MMDH) au terme de l'année 2025, en croissance de 14,6% par rapport à 2024, selon l'Office des changes.

Cette performance est le résultat de l'accroissement des ventes des segments "Phosphates" (+17,3%), "Acide phosphorique" (+15,3%) et "Engrais naturels et chimiques" (+14,1%), explique l'Office des changes dans son récent bulletin sur les indicateurs mensuels des échanges extérieurs.

Concernant l'aéronautique, il a amélioré ses exportations de 10% à plus de 29 MMDH, profitant de la hausse des ventes des segments "Assemblage" (+11%) et "Electrical Wiring Interconnection System" - EWIS (+8,3%).

En revanche, le bulletin de l'Office des changes fait état de la diminution des exportations des secteurs "Électronique et électricité" (-8,8%), "Textile et cuir" (-4,5%), "Automobile" (-2%) et "Agriculture et agro-alimentaire" (-0,1%).

Les exportations ont enregistré, en 2025, une hausse de 2,8% à environ 469,1 MMDH.

