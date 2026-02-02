Afrique: João Lourenço au sommet mondial des Gouvernements

Luanda — Le Président de la République, João Lourenço, se rend lundi, à Dubaï, aux Émirats arabes unis (EAU), où il prendra part au sommet mondial des Gouvernements, prévu du 3 au 5 de ce mois.

Selon le Secrétaire du Président de la République chargé des Affaires de Communication institutionnelle et de la Presse, Luís Fernando, des délégations de haut niveau aborderont, sur une période de deux jours, un agenda dense consacré à des thématiques d'actualité, afin de débattre du leadership au-delà des frontières nationales et de la valeur des partenariats en tant que facteurs moteurs de l'avenir.

Il a précisé qu'il s'agira de deux journées particulièrement intenses, au cours desquelles les dirigeants mondiaux seront répartis en différents panels, où il sera largement question du capital humain, du progrès fondé sur le développement humain, de l'investissement dans des économies résilientes, entre autres sujets majeurs.

Le sommet, considéré comme l'un des plus importants forums mondiaux dédiés à la gouvernance, aux politiques publiques et au leadership international, se déroulera sous le thème « Shaping Future Governments » (« Façonner les gouvernements du futur »). Il réunira plus de 45 chefs d'État et de gouvernement, de hauts responsables gouvernementaux et d'organisations multilatérales, ainsi que des dirigeants de grandes multinationales.

João Lourenço compte parmi les principaux intervenants du deuxième jour du sommet. Il prendra part à des sessions dédiées à l'avenir de l'investissement en Afrique, à la coopération internationale ainsi qu'au rôle des gouvernements dans la promotion d'une croissance économique durable, dans un contexte mondial caractérisé par l'instabilité géopolitique, la transformation numérique et des pressions sociales de plus en plus fortes.

Le Chef de l'État angolais prendra part à un panel réunissant également les Présidents de la Tanzanie, du Zimbabwe, du Botswana, de la Sierra Leone et du Ghana, dans un débat centré sur les défis structurels du continent africain, les opportunités de mobilisation de l'investissement étranger et les réformes institutionnelles nécessaires pour renforcer la confiance des marchés internationaux.

Le « World Governments Summit 2026 » devrait rassembler plus de 6 250 participants, parmi lesquels des décideurs politiques, des universitaires, des dirigeants d'entreprises et des experts internationaux, répartis sur plus de 445 sessions et panels thématiques.