L'élève Christianna Ngengele, lauréate du concours "La Plume du Fleuve" organisé par l'Ong "Kongo River"

Une salle numérique a été installée et inaugurée vendredi 30 janvier 2026, au sein du Groupe Scolaire Mont -Amba (GSMA), à Kinshasa, capitale de la République démocratique du Congo (RDC) par la fondation Vodacom, grâce au succès récolté par l'élève Christianna Ngengele, lauréate du concours de poésie organisé par l'Ong "Kongo River", grand défenseur environnemental du fleuve Congo.

Deux temps forts ont marqué la cérémonie de remise et d'ouverture officielle de cet espace digital. D'abord, les allocutions prononcées par les responsables de cet établissement public d'enseignement ainsi que par les partenaires engagés au projet. Le point culminant a été la coupure symbolique du ruban par le bourgmestre de la commune de Lemba qui abrite cette école.

« Cette classe numérique est un espace que Vodacom Congo a équipé en outil informatique, notamment des ordinateurs (laptop). L'entreprise assure également une connexion permanente de haut débit. Nous allons nous atteler à la formation des professeurs. Vodacom va accompagner ce projet jusqu'à son effectivité », a déclaré Rolianne Yulu, responsable de la Fondation Vodacom en RDC.

Et d'ajouter : « Cette salle n'est pas pour Vodacom mais pour les élèves. Ils leur offrent l'opportunité d'apprendre l'ordinateur et comprendre les enjeux des nouvelles technologies pour se connecter au monde. Cette initiative prouve davantage que la technologie de Vodacom impacte sur le savoir dans la société afin d'accompagner le pays au rendez-vous du développement ».

Elle a, par ailleurs, encouragé l'initiateur de l'Ong "Kongo River" pour le résultat escompté à travers ce concours littéraire depuis sa création. Car, il permet aux élèves des écoles publiques d'utiliser la poésie pour se réapproprier le fleuve Congo, patrimoine essentiel.

Pour sa part, Vincent Kunda, coordonnateur de "Kongo River" a signifié l'intérêt de ce geste accompli au bénéfice de Mont Amba grâce au soutien de son partenaire Vodacom.

« Cette classe numérique constitue un pas concret vers la digitalisation de notre enseignement, mais aussi un symbole fort : la culture peut contribuer au développement et le fleuve Congo peut être un moteur d'éducation », a-t-il indiqué.

« Le monde change et que nos écoles doivent suivre. La digitalisation est indispensable pour l'apprentissage moderne. Cette classe permet aux élèves d'avoir accès au savoir, à l'ouverture au monde, et aux outils du XXIe siècle », a renchéri l'initiateur du "Kongo River".

La vision de l'initiateur au concours

Toutefois, Vincent Kunda a exprimé sa gratitude à ses partenaires diplomatiques (Ambassades de Grande Bretagne et France) ainsi qu'à Vodacom pour leur accompagnement inlassable.

« L'éducation n'est pas un coût, c'est un investissement. Et la jeunesse n'est pas un slogan, c'est une stratégie nationale. Je dis merci infiniment aux partenaires qui soutiennent »Kongo River » dans la construction de l'Homme. Continuer à soutenir ce type d'initiatives, c'est préparer un Congo plus instruit, plus fort et plus compétitif », a-t-il fait savoir.

« La RDC n'est pas que Kinshasa. Nous voulons étendre ce projet d'investissement humain dans toutes les provinces du pays. Notre ambition est d'étendre le programme à d'autres écoles publiques avec l'appui de partenaires supplémentaires. Tout modèle solide commence par un prototype efficace », a conclu le coordonnateur de "Kongo River".

La grande joie du récipiendaire

Très heureux, le directeur général de Mont Amba a, pour sa part, salué cette récompense de la "Fondation Vodacom" qui actualise et contribue au renforcement du système éducatif de son école.

« Cette classe numérique est un merveilleux cadeau attribué à GSMA grâce à l'exploit réalisé par notre élève Christianna Ngengele lors de sa participation au concours de poésie Plume du fleuve Congo organisé en 2024 par l'Ong "Kongo River". Que la Fondation Vodacom trouve ici l'expression de notre gratitude la plus profonde. Car le numérique est un élément déterminant dans la rénovation de notre système de l'éducation nationale », a affirmé Jean-Pierre Nzala.

« C'est aussi l'occasion pour moi de prendre l'engagement de faire bon usage de ces matériels informatiques. Mes remerciements à "Kongo River" pour crédibilité et ses innombrables initiatives au bénéfice de la jeunesse congolaise. Je remercie aussi la famille de notre lauréate pour l'encadrement qui a concouru à sa belle performance au concours », a-t-il dit.

Présente à la cérémonie, l'élève Christianna Ngengele Omba qui a fait bénéficier de son école cette classe numérique, s'est réjouie du don de Vodacom et a dévoilé ses sentiments :

« Je me sens fière et très contente d'appartenir à cette école. Merci à la fondation Vodacom. Je prierai toujours Dieu afin que cette firme télécom dispose encore des moyens et puisse aller de l'avant. Également à "Kongo River" pour son initiative et aussi aux ambassades qui nous ont soutenu durant notre parcours ».