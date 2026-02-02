Afrique Centrale: Formation électorale - 78 lauréats primés par l'EFEAC au Palais du Peuple

L'École de Formation Électorale en Afrique Centrale (EFEAC), centre d'excellence de la Communauté Économique des États de l'Afrique Centrale (CEEAC) pour la gouvernance et la démocratie, a célébré, ce jeudi 29 janvier 2026, au Palais du Peuple, la remise du Certificat d'Études Avancées (CAS) et du Master Professionnel (MP) à 78 apprenants issus des 1ère, 2ème et 3ème promotions.

Organisée en partenariat avec la Vice-Primature de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières ainsi que le ministère de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, Recherche scientifique et Innovation, cette cérémonie s'est tenue sous le Haut Patronage de Son Excellence Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, Président de la République démocratique du Congo, représenté par le Vice-Premier ministre de l'Intérieur, Jacquemin Shabani.

Les lauréats ont été récompensés dans plusieurs options notamment, l'administration électorale, la planification électorale, le droit électoral ainsi que l'observation et la surveillance électorale, renforçant ainsi le vivier d'experts appelés à contribuer à l'amélioration des processus démocratiques en Afrique centrale.

Dans son mot de circonstance, le professeur Ferdinand Muhigirwa, Président du Conseil d'administration de l'EFEAC, a exprimé sa gratitude au Chef de l'État pour avoir accepté de patronner cette cérémonie, tout en saluant l'engagement du Vice-Premier ministre de l'Intérieur et de la ministre de l'ESU. Il a rappelé que l'EFEAC demeure « l'unique centre d'excellence pour la gouvernance et la démocratie de la composante civile de la CEEAC ».

Lisait le mot du Directeur général empêché, Christoph Stuckelberger, le Secrétaire général administratif et financier de l'EFEAC, Dieudonné Mirimo, a souligné l'accompagnement constant du gouvernement congolais dans la réalisation des missions de l'institution, axées notamment sur la prévention des conflits, la promotion de la gouvernance démocratique, la recherche électorale appliquée et l'assistance électorale.

Dans une déclaration forte, le Directeur général a plaidé pour un statut spécial en faveur de l'EFEAC : « En tant que Président de la République ayant accepté de mettre cette cérémonie sous son haut patronage, et en tant que père, l'EFEAC sollicite la reconnaissance d'un statut spécial diplomatique en RDC, la prise en charge de son personnel et de son fonctionnement, ainsi que l'acquisition d'infrastructures dignes d'un centre d'excellence. Ce serait un héritage majeur pour la RDC, l'Afrique et le monde. ».

Il a par ailleurs souligné la maturité atteinte par l'institution, dotée d'un corps professoral composé de 23 enseignants et experts de diverses nationalités, dont 14 Congolais, avec une présence féminine de quatre femmes.

Au nom des lauréats, Mme Sylvie Birembano a affirmé que la formation reçue constitue un socle solide pour une gouvernance électorale responsable : « Elle nous permet de contribuer efficacement à l'organisation d'élections crédibles et au renforcement de la paix, de la stabilité et du développement de la RDC et de la sous-région. »

De son côté, la ministre de l'Enseignement Supérieur et Universitaire, professeure Marie-Thérèse Sombo, a rappelé l'importance stratégique des processus électoraux : « La démocratie, la gouvernance et la transparence électorale ne sont plus de simples concepts théoriques ; elles sont désormais des piliers indispensables de la stabilité et du développement de nos États. »

S'adressant directement aux diplômés, elle les a qualifiés de « gardiens de la sincérité du suffrage et artisans de la paix sociale », plaçant en eux une confiance profonde pour transformer durablement les systèmes électoraux en Afrique centrale.

Intervenant à la fois comme autorité politique et lauréat, le Vice-Premier ministre Jacquemin Shabani a réitéré l'engagement du gouvernement à doter l'EFEAC d'infrastructures répondant aux normes de la CEEAC et à l'élever au rang d'École de Formation Électorale Continentale. Il a exhorté les diplômés à mettre leurs compétences au service de l'innovation électorale en RDC et au-delà.

Parmi les bénéficiaires du CAS, Maître Mwisha Bupiri Césaire, avocat au Barreau de Kinshasa-Matete, a salué une étape décisive de sa carrière : « Être certifié par des institutions de prestige comme l'EFEAC et la CEEAC est un gage de crédibilité. Ce parcours représente l'aboutissement d'un effort rigoureux pour professionnaliser la gestion des élections dans la sous-région. »

Il convient de rappeler que, le CAS et le MP sont des titres de formation continue reconnus dans l'enseignement supérieur européen, alignés sur les standards de l'ONU, de l'Union africaine et de la CEEAC.

Initiative des 11 pays membres de la CEEAC, l'EFEAC a été instituée à Libreville en 2011 et homologuée centre d'excellence en 2013, confirmant son rôle central dans la consolidation de la paix et de la démocratie en Afrique centrale.

Israël Mpoyi/CP