Une forte délégation constituée des journalistes venus de nombreux pays du continent séjourne au Caire, en Egypte, dans le cadre de la 62ème session de formation dédiée aux jeunes journalistes africains. Organisé par l'Union des Journalistes Africains (UJA), en collaboration avec le Conseil suprême de régulation des médias de l'Égypte, ce séminaire important se conçoit comme une initiative majeure destinée à offrir aux participants des stratégies efficaces qui vont favoriser leur adaptation aux mutations numériques du monde moderne et promouvoir l'exercice d'une presse responsable.

Dans son mot d'ouverture, M. Mohamed Hegazi, représentant du Président de l'Union des Journalistes Africains (UJA), a souligné les efforts fournis pour la tenue de la 62ème session de formation des jeunes journalistes africains, dans un contexte continental marqué par des défis de tout genre. Ainsi, il a, dans son mot du jour, encouragé les séminaristes à pouvoir tirer profit de cette édition du programme de l'UJA, rappelant le rôle moteur de la presse dans la construction d'une société plus juste et durable.

Mohamed Hegazi a exhorté, toujours dans son allocution, les hôtes de l'UJA à être de véritables Ambassadeurs du journalisme pour un continent bâti sur des valeurs de dignité et de paix.

De son côté, Ambassadeur Ahmed Haggag, responsable au sein du Conseil suprême égyptien de régulation des médias, a rassuré sur l'opportunité des échanges et la pertinence des enseignements. Profitant de la cérémonie d'ouverture de la session, M. Ahmed Haggag a, particulièrement, sollicité des journalistes un travail de promotion en faveur du tourisme africain. Selon lui, le secteur du tourisme au plan continental regorge de potentialités immenses qui nécessitent une mise en valeur à travers les médias.

La 62ème session de formation des jeunes journalistes africains inclut au-delà des enseignements, des échanges entre formateurs et participants autour des thématiques cruciales ayant trait aux nouvelles technologies de l'information et de la Communication ainsi que le développement du continent africain. Un volet majeur de cette édition concerne la visite des sites touristiques emblématiques de l'Égypte. Les participants auront l'occasion unique de visiter les célèbres pyramides, le Sphinx égyptien et vont se rendre à Alexandrie, pour une étape riche des découvertes.