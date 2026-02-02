Congo-Kinshasa: Restauration de l'autorité de l'Etat - Daniel Bumba durcit l'opération de contrôle en dotant les agents de herses

Le Gouverneur de la Ville de Kinshasa, Daniel Bumba, a procédé, ce dimanche 1er février 2026, au lancement de la deuxième phase, encore plus décisive, de l'opération de contrôle de conformité au Code de la route, inscrite dans le cadre de la restauration de l'autorité de l'Etat sur la voie publique.

Cette nouvelle phase sera marquée par le doublement des effectifs sur le terrain et l'application rigoureuse du principe de tolérance zéro à l'égard des contrevenants.

A cet effet, les agents ont été dotés de nouveaux équipements, notamment des herses (mbasu), destinés à accroître l'efficacité de l'opération, qui se poursuivra de manière permanente tout au long de l'année.

Après une première semaine d'exécution jugée globalement satisfaisante, grâce à l'engagement et au professionnalisme des agents déployés, le gouverneur Daniel Bumba a procédé à la remobilisation des troupes. Il a réaffirmé que cette opération vise à assainir durablement le secteur des transports, à renforcer la sécurité routière et à rétablir l'ordre sur les principales artères de la capitale.

Dans son allocution, le Chef de l'exécutif provincial a insisté sur le strict respect des consignes opérationnelles, la discipline, la courtoisie et le professionnalisme dans l'exécution de cette mission conjointe, qu'il considère comme essentielle pour améliorer la mobilité urbaine et garantir la sécurité des usagers de la route à Kinshasa.

Le Gouverneur Daniel Bumba attend de cette opération des résultats concrets, visibles et durables, traduisant le rétablissement effectif de l'autorité de l'État sur la voie publique.