A la tête de la délégation de la SADC, la Secrétaire exécutive adjointe chargée de l'Intégration régionale, Mme Angèle Makombo, participera, aujourd'hui et demain mardi 3 février 2026 à Johannesburg, au Forum de haut niveau sur le Dialogue public-privé dédié aux PME de l'espace SADC. Cette rencontre stratégique vise à opérationnaliser la Stratégie régionale de développement et de compétitivité des PME 2025-2029, levier essentiel pour renforcer la productivité, l'intégration aux chaînes de valeur et la contribution des PME à une croissance durable en Afrique australe.

« Je suis arrivée à Johannesburg, Afrique du Sud, à la tête de la délégation de la SADC au Forum du Dialogue Public-Privé de Haut Niveau pour les PME de la SADC, les 2 et 3 février 2026. Environ 85 participants représentant des décideurs politiques, des dirigeants des secteurs public et privé, des institutions financières, des organismes de soutien aux PME, ainsi que des experts du monde académique, la Commission de l'Union africaine et des partenaires au développement sont attendus au Forum. », a-t-elle partagé, en exclusivité, à votre Quotidien.

Et à elle de rajouter : « Les petites et moyennes entreprises (PME) sont l'épine dorsale de nos économies africaines, mais malgré leur importance stratégique, les PME continuent de se heurter à des difficultés persistantes, y compris un accès limité au financement, des débouchés restreints, des lacunes en matière de compétences et de technologies, et des obstacles réglementaires qui freinent leur croissance et leur compétitivité.

C'est en tenant compte de ces réalités que la SADC a élaboré la Stratégie de Développement et de Compétitivité des PME (2025-2029), approuvée par le Conseil des Ministres de la SADC en août 2025. Cette stratégie offre un cadre régional cohérent et harmonisé visant à renforcer la productivité des PME, à approfondir leur intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales et à accroître leur contribution au développement industriel, à la création d'emplois et à une croissance durable ».

Parlant de l'objectif du forum, Angèle Makombo a souligné qu'il s'agit de « diffuser largement et opérationnaliser la Stratégie de Développement et de Compétitivité des PME dans les Etats membres de la SADC afin de renforcer la productivité des PME, approfondir leur intégration dans les chaînes de valeur régionales et mondiales et accroître leur contribution au développement industriel, à la création d'emplois et à la croissance durable ».