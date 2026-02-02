Congo-Kinshasa: Reconnu comme patrimoine culturel du pays - Yolande Elebe valorise les motifs et le tissu Kuba

Les motifs et le tissu Kuba, originaires de la région du Kasaï, dans le centre de la République démocratique du Congo, ont été reconnus et inscrits dans la liste de patrimoine culturel national, selon un arrêté du ministère de la Culture, Arts et Patrimoine, a-t-on appris d'un communiqué officiel.

« À la suite de l'arrêté ministériel n° CAB/MIN/CAP/YEM/COJU/DMM/005/2026 du 23 janvier 2026, portant reconnaissance et protection des motifs et du tissu Kuba comme patrimoine culturel national, la Ministre de la Culture, Arts et Patrimoine a présenté une note d'information, le vendredi 30 janvier 2026, lors de la 76e réunion du Conseil des ministres, afin d'en informer le Gouvernement et d'en préciser les implications », a-t-on lu.

« Plus qu'un textile, les motifs et le tissu Kuba incarnent un héritage culturel ancien, porteur de savoir-faire, de symboles et de valeurs transmis de génération en génération. Leur reconnaissance officielle consacre la place centrale de ce patrimoine dans l'histoire et l'identité culturelle de la RDC », a ajouté la source.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Selon le document, cet engagement pris par la Ministre de la Culture, Yolande Elebe, en faveur de cette reconnaissance marque une étape significative dans la politique nationale de sauvegarde, de valorisation et de protection du patrimoine culturel. « Cet engagement traduit aussi la volonté du Gouvernement de renforcer la culture comme pilier de l'identité, de la cohésion sociale et de la transmission », a rapporté le communiqué.

Et de poursuivre : « (...) lorsque l'État reconnaît un tissu ou des motifs, il reconnaît surtout un peuple, son génie créateur et la dignité de savoirs patiemment hérités et préservés. Aujourd'hui, le tissu Kuba entre dans la mémoire nationale. Protégé, reconnu, assumé. Non comme un vestige, mais comme une force qui traverse le temps et éclaire l'identité congolaise ».

Selon le ministère, reconnaître ces oeuvres « ce n'est pas regarder en arrière. C'est faire le choix de la continuité, c'est affirmer que notre patrimoine n'est pas figé, mais vivant, actif, porteur de futur ».

« Ce sont des héritages qui ne se proclament pas. Ils se tissent dans le silence du temps, dans la patience des mains, dans la mémoire des peuples. Le tissu Kuba en fait partie. Un langage sans mots, où chaque motif raconte une histoire, où chaque fibre porte une transmission ».

Il sied de noter que cet arrêté ministériel garantit une protection juridique et assure une portée déclarative essentielle quant à l'origine congolaise des motifs et tissus Kuba.

Ces motifs ancestraux sont célèbres pour leurs formes géométriques codées et leurs influences majeures sur l'art moderne mondial.

Bien avant la présentation de sa note d'information au Conseil du gouvernement, la ministre de la culture avait tenu une séance de travail avec des représentants de la communauté Kuba à Kinshasa. Les échanges avaient porté sur la sauvegarde de la propriété intellectuelle des motifs Kuba et sur l'organisation d'un grand rendez-vous de valorisation prévu du 2 au 5 avril 2026 au Musée national de la RDC (MNRDC).