Depuis un certain temps, l'Université de Kikwit (UNIKIK), province du Kwilu, dans le sud-ouest de la République démocratique du Congo (RDC), chapeaute quelques projets parmi tant d'autres afin que ses activités et son rayonnement soient aux climax. C'est le résultat d'un management considérable des autorités académiques de cette Alma Mater dans un contexte marqué par le vent de la globalisation.

Le Recteur, Professeur ordinaire Alphonse Kapumba, a annoncé ces quelques projets il y a quelques jours lors d'une interview dans son office de travail.

«Nous avons par exemple un projet pilote qui doit financer cinq bourses d'études pour nos assistants en agronomie. Ces assistants iront à Liège (Belgique dans la région wallonne) pour le doctorat», a-t-il déclaré sans préciser la date du départ de ces assistants en agronomie.

S'il y a plusieurs professeurs à l'UNIKIK, la qualité des enseignements émergera sans faille, soutiennent les autorités académiques.

Kapumba a aussi annoncé un autre projet lié aux élevages que l'Université va chapeauter afin de contribuer à la sécurité alimentaire des familles et populations de Kikwit et des environs : «Le projet d'élevages sera un soutien aux familles. Ce projet est déjà financé», a-t-il fait savoir.

Il sied de noter que la question relative à la sécurité alimentaire fait couler beaucoup d'encres surtout lorsqu'on sait que la santé humaine dépend en grande partie de la restauration.

«Un autre projet est celui d'achat des motos et jeeps pour le travail et une station agricole à Ndunga avec irrigation moderne. Nous avons également un projet d'achat des bus qu'on va commander. On est déjà dans des négociations, car le transport des étudiants doit se faire par bus. Ils seront abonnés», a expliqué le recteur.

Il a affirmé qu'un autre projet est l'acquisition d'une salle de lecture moderne organisée pour cela. A cela s'ajoute la construction de cinq salles des cours à distance. «Nous sommes en train de travailler pour qu'au seuil du mois de février cela soit effectif», a-t-il précisé.

Kapumba n'a pas oublié de rappeler le projet de la construction de la clinique universitaire qui est déjà sur les rails et les murs avancent.

«La grande salle Muzito doit être restaurée et renouvelée. Un autre projet est celui de la construction de deux laboratoires qui sera financé par la Banque mondiale. Ce sera en partenariat avec l'UNBTP (Université des bâtiments et travaux publics) du professeur Musway. Nous sommes en train d'y travailler», a ajouté le recteur de l'UNIKIK.

Interrogé, Jean Malundu, un des cadres de la société civile et responsable de l'APGE (Actions progressives pour la gestion de l'environnement), une des structures de développement de Kikwit, salue les initiatives des autorités académiques de l'UNIKIK.

«Nous avons besoin des gens comme ça pour développer notre ville et notre province. Je sais que l'UNIKIK avait sauvé la faculté de médecine en construisant un nouveau bâtiment qui fait la fierté de l'université. Que les autorités académiques continuent sur cette lancée. Je leur demanderai aussi de créer une entreprise pour l'autofinancement et pour diminuer le chômage», a-t-il déclaré.