Sénégal: Serigne Guèye Diop - 'Nous voulons faire du Sénégal un modèle d'industrialisation en Afrique'

Dakar — Le ministre de l'Industrie et du Commerce, Serigne Guèye Diop, a réitéré, lundi, l'ambition des plus hautes autorités de faire du Sénégal un pays modèle en matière d'industrialisation en Afrique.

"Notre but [...] est de faire du Sénégal un modèle d'industrialisation en Afrique, un modèle à suivre qui attire les instruments directs étrangers [...], et qui va nous permettre tout de suite de créer un système gagnant-gagnant pour tous les partenaires aussi bien les ouvriers, les investisseurs, les clients, tout le monde" puisque gagner quelque chose dans cette perspective, a-t-il déclaré.

Serigne Guèye Diop s'exprimait lors d'une réunion du comité de pilotage du processus d'élaboration du projet de loi de promotion de l'industrialisation, un texte qu'il juge essentiel "pour construire les acquis, créer un cadre et pousser notre développement vers un avenir où l'industrie joue un rôle central dans le développement économique".

"Nous devons construire un cadre législatif qui réponde aux besoins de notre économie dans le contexte actuel de la zone de libre-échange, où nous serons en compétition avec 54 pays", a soutenu le ministre.

Suivez-nous sur WhatsApp | LinkedIn pour les derniers titres

Selon lui, cette étape doit "vraiment être inclusive", pour permettre un changement économique et permettre aux partenaires désireux d'investir au Sénégal de miser sur "un cadre juridique attrayant, mais surtout un cadre législatif attractif".

Invitant à ne pas tomber "dans le piège du court terme", Serigne Guèye Diop a appelé à "favoriser tout ce qui est droit de douane".

"Le patriotisme et la transparence vont devenir le fer de lance de cette nouvelle politique", a-t-il assuré, ajoutant que "la concertation et l'exclusivité doivent guider la nouvelle démarche du gouvernement".

"Jamais, on n'a mis autant le focus sur l'industrialisation", s'est réjoui le ministre, relevant que sur les 25 ministères que compte le gouvernement, son département doit être "parmi les 5 ou 6 premiers en termes de volume du budget".

Il voit là "une preuve tangible de l'engagement du pays vers cette résolution", en rappelant que le Sénégal importe par an "8 mille milliards de FCFA de produits agroalimentaires".

Il a par ailleurs signalé que le ministère de l'Industrie et du Commerce a fini d'élaborer un document intitulé "La politique industrielle et commerciale du Sénégal - Livre-blanc", à la suite d'un processus inclusif de consultation mis en œuvre à l'occasion des états généraux de l'industrie, du commerce et des PME/PMI, sans compter qu'une Lettre de politique sectorielle a été également élaborée.