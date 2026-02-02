Sénégal: La collaboration entre l'ANTS et son homologue américaine donnée en exemple

Le président de l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANTS), Moctar Touré, a salué lundi, à Dakar, le partenariat entre la société savante qu'il dirige et celle des Etats-Unis, estimant que cette collaboration est "un exemple puissant de ce que la coopération scientifique basée sur la confiance à long terme peut réaliser".

"La collaboration entre l'Académie nationale des sciences et techniques du Sénégal (ANTS) et l'Académie nationale des sciences, d'ingénierie et de médecine des États-Unis, initiée en 2003, est aujourd'hui l'un de nos partenariats internationaux les plus anciens et les plus durables. C'est un exemple puissant de ce que la coopération scientifique basée sur la confiance à long terme peut réaliser", a-t-il martelé.

Moctar Touré prenait part au symposium annuel "U.S Africa Frontiers", un évènement réunissant environ cent cinquante participants venus des États-Unis et de pays de l'Union africaine, autour des domaines des sciences, de l'ingénierie et de la médecine.

Les thématiques phares de cette rencontre de trois jours portent sur l'intelligence artificielle, la santé infantile et maternelle, les minéraux critiques, la bio-informatique et la sécurité alimentaire.

Les discussions incluront également des sujets d'intérêt commun tels que les phénomènes climatiques, la transition énergétique, la digitalisation dans les secteurs scientifiques ou encore les problèmes liés à l'accès aux matériaux utilisés dans la haute technologie.

"L'esprit du programme USA-Africa Frontiers, qui réunit des scientifiques exceptionnels en début de carrière, est de créer un espace où les idées circulent librement, où les relations se créent et les partenariats de recherche à long termes commencent, souvent à un moment décisif des carrières des uns et des autres", a expliqué M. Touré.

"Ce que ce symposium a de particulier est qu'il inclut des aspects extrêmement importants, comme le transfert de technologies dans les domaines de la science, des aspects de soutien institutionnel entre les pays partenaires et de développement de compétences", a relevé le directeur général de la recherche et de l'innovation au ministère de l'Enseignement supérieur, de la Recherche et de l'Innovation, Hamidou Dathe.

Il a magnifié la logique de co-construction dans cette collaboration entre chercheurs africains et américains, tout en faisant part du lancement prochain, au Sénégal, d'un Fonds national de développement de la recherche et de l'innovation.