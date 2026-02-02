Dakar — La société Endeavour Mining, spécialisée dans l'exploitation minière, dit avoir contribué à hauteur de "plus de 800 millions de dollars", soit environ 437 milliards de FCFA, aux recettes des Etats dans lesquels elle opère en Afrique de l'Ouest, dont le Sénégal.

"Endeavour a contribué à hauteur de plus de 800 millions de dollars, soit environ 437 milliards de FCFA, aux recettes des États hôtes de Côte d'Ivoire, du Burkina Faso et du Sénégal, via les impôts et redevances", déclare la société de droit canadien.

Cette contribution est "en hausse de plus de 40 % par rapport à 2024", souligne-t-elle dans un communiqué, selon lequel la stratégie d'exploration 2026-2030 du Groupe vise la découverte de 12 à 15 millions d'onces de ressources (MI&I), pour un coût de découverte inférieur à 40 $/once, incluant jusqu'à trois nouveaux projets en Afrique de l'Ouest et trois nouvelles juridictions à fort potentiel géologique.

"En 2025, nous avons atteint nos objectifs pour la douzième fois en treize ans, portés par une performance et une discipline opérationnelles robustes", a déclaré son président-directeur général, Ian Cockerill, dont les propos sont rapportés par le communiqué.

Selon M. Cockerill, Endeavour Mining aborde l'année 2026 "avec une dynamique solide, un bilan assaini et une priorité claire : faire progresser notre portefeuille de croissance organique", tout en accélérant ses efforts d'exploration afin d'allonger la durée de vie de ses actifs et de créer de nouvelles opportunités de développement.

Concernant la mine de Sabodala-Massawa qu'elle exploite dans la région de Kédougou, Endeavour Mining dit y avoir produit 274 000 onces en 2025, "dans la fourchette haute des prévisions (250 000 - 280 000 onces)", pour un coût de maintien d'environ 1 250 $/once, "en conformité avec les prévisions".

"La performance 2025 reflète la contribution sur une année pleine de l'usine BIOX, entrée en production commerciale en 2024, et de solides teneurs dans le circuit CIL", note la multinationale minière.

Elle table, pour 2026, sur une production de 260 000 à 305 000 onces, "avec une trajectoire de production d'environ 350 000 onces à moyen terme, portée notamment par les perspectives des gisements souterrains de Golouma et Kerekounda".

L'étude de faisabilité définitive (DFS) est en cours, avec une finalisation attendue au premier trimestre 2026, alors que le permis environnemental et social a été approuvé et que le permis d'exploitation est attendu prochainement.

Les travaux d'optimisation visent à sécuriser la phase de montée en puissance et à renforcer le potentiel d'expansion du projet dont la première production d'or est prévue au deuxième semestre 2028, indique le communiqué.

Endeavour Mining, qui exploite cinq mines en activité en Côte d'Ivoire, au Burkina Faso et au Sénégal, se veut leader de la production d'or en Afrique de l'Ouest.