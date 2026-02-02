Sénégal: Un opérateur économique invite les Kaffrinois à unir leurs forces pour l'implantation d'unités industrielles

Kaffrine — L'opérateur économique El Hadji Ass Ndao invite les ressortissants de Kaffrine (centre) à unir leurs forces en vue d'implanter des unités industrielles dans la région, de manière à stipuler le développement économique local en favorisant l'employabilité des jeunes.

"Je crois que pour le développement de la région de Kaffrine, il faut impérativement implanter des usines. Et pour cela, j'invite tous les fils de Kaffrine à oeuvrer dans ce sens", a-t-il lancé dimanche en marge d'une visite de terrain dans son unité industrielle dont une partie a récemment pris feu.

Selon M. Ndao, la région de Kaffrine "regorge d'importantes potentialités", aussi bien en ressources humaines qu'en opportunités économiques, notamment dans le domaine agricole.

El Hadji Ass Ndao a exhorté, à cet effet, les jeunes à s'investir davantage dans l'agriculture et à cultiver le goût du travail, qu'il considère comme "un levier essentiel" pour le développement économique de la région et du Sénégal.