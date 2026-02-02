Sénégal: Un opérateur économique invite les Kaffrinois à unir leurs forces pour l'implantation d'unités industrielles

2 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Kaffrine — L'opérateur économique El Hadji Ass Ndao invite les ressortissants de Kaffrine (centre) à unir leurs forces en vue d'implanter des unités industrielles dans la région, de manière à stipuler le développement économique local en favorisant l'employabilité des jeunes.

"Je crois que pour le développement de la région de Kaffrine, il faut impérativement implanter des usines. Et pour cela, j'invite tous les fils de Kaffrine à oeuvrer dans ce sens", a-t-il lancé dimanche en marge d'une visite de terrain dans son unité industrielle dont une partie a récemment pris feu.

Selon M. Ndao, la région de Kaffrine "regorge d'importantes potentialités", aussi bien en ressources humaines qu'en opportunités économiques, notamment dans le domaine agricole.

El Hadji Ass Ndao a exhorté, à cet effet, les jeunes à s'investir davantage dans l'agriculture et à cultiver le goût du travail, qu'il considère comme "un levier essentiel" pour le développement économique de la région et du Sénégal.

Lire l'article original sur APS.

Tagged:
Copyright © 2026 Agence de Presse SÃ©nÃ©galaise. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.