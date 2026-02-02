Sénégal: Birkelane - Trente jeunes formés aux techniques de recherche d'emploi et à l'entrepreneuriat

2 Février 2026
Agence de Presse Sénégalaise (Dakar)

Birkelane — Trente jeunes du département de Birkelane, dans la région de Kaffrine (centre), viennent de terminer une formation intensive axée sur les techniques de recherche d'emploi et les fondamentaux de l'entrepreneuriat, a constaté l'APS.

La formation, bouclée dimanche, s'inscrit dans le cadre de la deuxième phase du PAIJ-Blane, Parcours d'accompagnement à l'insertion des jeunes de Birkelane, une initiative de l'Agence nationale pour la promotion de l'emploi des jeunes (ANPEJ).

Le PAIJ-Blane est mis en oeuvre en partenariat avec l'ONG Eclosion et le Pôle emploi et entrepreneuriat de Birkelane.

"Cette initiative vise à améliorer l'employabilité des jeunes et à encourager la création d'activités génératrices de revenus, dans un contexte local marqué par un taux de chômage et de sous-emploi élevé, notamment chez les jeunes et les femmes" a expliqué Ndiap Thiam, conseiller en emploi et en auto-emploi à l'ANPEJ.

