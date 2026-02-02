Afrique: Airtel Africa PLC - Résultats pour la période de neuf mois close le 31 décembre 2025/30 janvier 2026

Confirmation du potentiel de croissance de l'activité, avec un nouveau trimestre très performant

Points clés opérationnels

Notre stratégie axée sur le client continue d'alimenter une forte dynamique opérationnelle, avec des investissements accrus dans le réseau, le développement de la numérisation et de nouveaux partenariats innovants, démontrant des progrès concrets dans la réalisation de nos priorités stratégiques.

Le nombre total de nos clients a augmenté de 10 % pour atteindre 179,4 millions, dont 81,8 millions de clients de services de données, soit une croissance de 14,6 %.

Le taux de pénétration des smartphones a augmenté de 3,9 % pour atteindre 48,1 %, avec une croissance de 16,6 % du revenu moyen par utilisateur pour les services de données, à taux de change constant, la consommation de données par client étant passée de 6,9 Go par mois à 8,6 Go, grâce à l'amélioration des investissements dans le réseau.

Airtel Money poursuit son expansion, avec deux étapes clés franchies au cours du trimestre. L'entreprise a tout d'abord dépassé les 50 millions d'abonnés, pour atteindre 52 millions de clients, soit une augmentation de 17,3 %.

La valeur annuelle totale des transactions traitées (VTT) pour le troisième trimestre 26 a quant à elle dépassé le seuil des 200 milliards de dollars, avec une augmentation de 36 % pour atteindre plus de 210 milliards de dollars.

L'élargissement de l'écosystème et l'adoption croissante du numérique ont contribué à une augmentation de 9,8 % du revenu moyen par utilisateur à taux de change constant.

Résultats financiers

Avec 4 667 millions de dollars, le chiffre d'affaires a augmenté de 24,6 % à taux de change constant et de 28,3 % en monnaie de présentation, l'appréciation des devises ayant renforcé les fondamentaux solides de l'activité.

La mise en œuvre efficace de notre stratégie a entraîné une accélération de la croissance du chiffre d'affaires à taux de change constant, qui a atteint 24,7 % au troisième trimestre 26, un résultat encore renforcé par l'appréciation des devises, qui a permis d'atteindre une croissance du chiffre d'affaires en monnaie de présentation de 32,9 %.

Le chiffre d'affaires des services de téléphonie mobile a augmenté de 23,3 % à taux de change constant. Les revenus liés aux services de données, qui constituent la principale source de revenus du groupe, ont augmenté de 36,5 %, tandis que ceux liés aux services de téléphonie ont progressé de 13,5 %.

Les revenus liés aux services d'argent mobile continuent de bénéficier d'une forte dynamique opérationnelle, enregistrant une croissance de 29,4 % à taux de change constant.

L'EBITDA a augmenté de 35,9 % en monnaie de présentation pour atteindre 2 283 millions de dollars, avec des marges EBITDA en hausse à 48,9 % contre 46,2 % lors de la période précédente.

Le troisième trimestre 26 a vu une nouvelle augmentation séquentielle des marges d'EBITDA, qui ont atteint 49,6 %, entraînant une croissance de l'EBITDA de 31,0 % à taux de change constant et de 40,8 % en monnaie de présentation.

La performance des marges a été stimulée par la forte croissance du chiffre d'affaires et les retombées durables de notre programme de réduction des coûts.

Le bénéfice après impôts, qui s'élève à 586 millions de dollars, est en hausse par rapport aux 248 millions de dollars enregistrés au cours de la période précédente.

L'augmentation du bénéfice après impôts au cours de la période actuelle s'explique par une hausse du bénéfice d'exploitation et par des gains de 99 millions de dollars sur les produits dérivés et les opérations de change, contre des pertes de 153 millions de dollars sur les produits dérivés et les opérations de change au cours de la période précédente.

Le BPA de base s'élève à 13,1 cents, contre 4,4 cents pour la période précédente, du fait principalement de la croissance du bénéfice d'exploitation et des gains sur les produits dérivés et les opérations de change au cours de la période actuelle, contrastant avec les pertes enregistrées au cours de la période précédente.

Le BPA avant éléments exceptionnels est passé de 6,2 cents pour la période précédente à 13,1 cents, du fait principalement de la croissance du bénéfice d'exploitation et des gains sur les produits dérivés et les opérations de change au cours de la période actuelle.

Allocation de capital

Compte tenu des opportunités importantes qui s'offrent à nous sur l'ensemble de nos marchés, nous avons accéléré nos investissements conformément à nos prévisions révisées en matière de dépenses d'investissement, comme annoncé précédemment.

Les dépenses d'investissement, qui s'élèvent à 603 millions de dollars, ont augmenté de 32,2 % par rapport à la période précédente, avec le déploiement d'environ 2 500 nouveaux sites et l'extension de notre réseau fibre optique d'environ 4 000 km, pour atteindre plus de 81 500 km, améliorant ainsi à la fois la couverture et les capacités, et offrant une expérience client optimale.

La couverture globale de la population a atteint 81,7 %, soit une augmentation de 0,6 % par rapport à l'année dernière.

Le ratio d'endettement s'est amélioré, passant de 2,4 à 1,9, tandis que le ratio d'endettement ajusté pour tenir compte des contrats de location s'est aussi amélioré, passant de 1,1 il y a un an à 0,7, en grande partie grâce à l'amélioration de l'EBITDA.

Sunil Taldar, Directeur général, à propos du bilan des opérations :

« Ces résultats témoignent de la solidité de notre stratégie, avec des dynamiques opérationnelles et financières solides dans l'ensemble de l'activité. Au cours du trimestre, nous avons accéléré nos investissements afin d'améliorer notre couverture et notre capacité de données, tout en développant notre réseau de fibre optique.

En conjuguant ces investissements à des partenariats innovants, nous renforçons notre offre client et sommes en mesure de saisir les opportunités de croissance considérables qui s'offrent à nous sur l'ensemble de nos marchés.

La numérisation, l'innovation technologique et l'intégration de l'IA dans nos processus nous permettront également d'optimiser l'expérience client grâce à une offre numérique élargie et à une intégration plus étroite des services GSM et Airtel Money, nous offrant ainsi la possibilité de répondre à la forte demande sur l'ensemble de nos marchés.

L'adoption des smartphones continue d'augmenter avec un taux de pénétration de 48,1 %, et nous constatons des progrès solides dans le développement de notre activité haut débit résidentiel, ce qui témoigne du besoin d'une connectivité fiable et haut débit sur l'ensemble de nos marchés.

Nos efforts visant à renforcer l'inclusion financière à travers le continent continuent de s'intensifier, le nombre de nos clients de services d'argent mobile ayant dépassé le cap des 50 millions pour atteindre désormais 52 millions.

La valeur totale annualisée des transactions traitées, qui dépasse les 210 milliards de dollars au troisième trimestre 26, illustre la profondeur de notre écosystème de commerçants, d'agents et de partenaires, et reste un facteur clé pour améliorer l'accès aux services financiers à travers l'Afrique. Nous sommes toujours en bonne voie pour l'introduction en bourse d'Airtel Money au premier semestre 2026.

La mise en œuvre rigoureuse de mesures de réduction des coûts, associée à l'accélération de la croissance du chiffre d'affaires, a permis une nouvelle amélioration séquentielle de notre marge d'EBITDA trimestrielle, qui s'établit à 49,6 %, ce qui correspond à une croissance de l'EBITDA à taux de change constant de 31 %, et nous continuons à nous concentrer sur l'amélioration progressive de nos marges.

Nos priorités stratégiques restent claires : continuer à investir dans une connectivité de premier ordre, accélérer l'inclusion financière grâce à notre plateforme d'argent mobile et offrir une expérience client exceptionnelle. Ces résultats renforcent notre confiance dans le potentiel à long terme de nos marchés et dans notre capacité à générer de la valeur pour toutes nos parties prenantes. »