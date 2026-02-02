Les Léopards dames U20 de la RDC poursuivent leur préparation en vue de la double confrontation face aux Éléphantes de la Côte d'Ivoire, dans le cadre du troisième et avant-dernier tour des éliminatoires de la Coupe du monde U20 dames Pologne 2026.

Ce lundi 2 février, les Congolaises se sont entraînées sur le terrain du centre technique Kurara Mpova de l'athénée de la Gombe, sous la direction de la sélectionneuse Sandra Makombele.

Le match aller est prévu le 8 février à Abidjan, tandis que le match retour se jouera en RDC le 14 février. L'objectif des Léopards dames est clair : arracher la qualification pour le dernier tour.

Liste des 26 joueuses convoquées

Gardiennes :

Nyota Elysée (FCF Lupopo)

Kamuz Dorcas (FCF Amani)

Bekuka Pisia (FCF Amani)

Défenseuses :

Mumwenga Valentine (Les Aigles du Congo)

Erytha Bukanda (FCF Les Aigles du Congo)

Nsenga Annie (CSF Bikira)

Mbangala Nyota (CSF Bikira)

Mwilab Vanessa (OCL City)

Mbo Elysée (FCF Mazembe)

Lema Béatrice (FCF Amani)

Milieux de terrain :

Mukubayi Catherine (CSF Bikira)

Nsangu Merphy (FCF Les Aigles du Congo)

Ephraime Nvanva (FCF Les Aigles du Congo)

Kondi Ruth (FA M'sichana)

Ipupa Rachel (FCF Denis Sports)

Mayamba Hélène (FCF Amani)

Nsimba Sephora (FA M'sichana)

Umwiza Gloria (FCF Amani)

Attaquantes :

Kalumba Gracia (CSF Bikira)

Makengela Esther (CSF Bikira)

Tshituka Véro (FCF Lupopo)

Kianga Rebecca (FCF Les Aigles du Congo)

Mukuta Ornella (FA M'sichana)

Mangika Olive (FCF Les Aigles du Congo)