Congo-Kinshasa: LINAFOOT Ligue 1 - L'AS Saint Luc et la JS Groupe Bazano s'imposent à l'extérieur

La 19e journée de la phase classique de l'Illicocash Ligue 1, groupe A, a été marquée ce dimanche 1er février par deux victoires à l'extérieur sur le score de 1-0 pour deux équipes, leur offrant trois points précieux dans la course au classement.

À Kananga, l'AS Saint Luc a pris le dessus sur l'US Tshinkunku lors d'un match disputé au stade des Jeunes. L'unique but de la rencontre est intervenu à la 60e minute grâce à un coup franc magistral de Jeancy Kabamba, permettant à son équipe de s'imposer dans une rencontre globalement équilibrée.

Ce succès consolide la position de Saint Luc dans le groupe, tandis que l'US Tshinkunku repart avec des regrets après une prestation engagée.

Parallèlement, au stade Kikula, la JS Groupe Bazano a également remporté son duel face à l'US Panda B52 (1-0).

Malgré une rencontre équilibrée et plusieurs tentatives de Panda pour revenir au score, les visiteurs ont su concrétiser leur unique occasion, s'assurant ainsi trois points précieux à l'extérieur. Cette victoire permet à Bazano de renforcer sa position au classement, alors que l'US Panda reste sous pression dans la lutte pour le maintien.

Ces deux résultats illustrent la compétitivité du groupe A, où chaque point devient crucial à l'approche de la fin de la phase classique.