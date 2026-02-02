Congo-Kinshasa: Que dit la loi congolaise sur l'injure publique ?

Les cas d'injures publiques sont devenus fréquents dans la société congolaise. Sur les plateaux de télévision, sur les réseaux sociaux ou sur la voie publique, des paroles méprisantes qui portent atteintes à l'honneur fusent de partout.

L'insulte est banalisée, le débat public se dégrade. Les citoyens s'injurient dans les bus, au marché, sur la route lors embouteillages, au stade, sur Facebook, etc.

Par ailleurs, certains sont passés maitre dans les insultes à l'égards des dirigeants au nom de la liberté d'expression et de l'opinion politique.

Les plateformes numériques sont devenues des espaces ou s'accumulent des insultes et attaques personnelles à l'endroit du président de la République, des ministres, des gouverneurs et autres personnalités publiques.

Que dit la loi congolaise en ce qui concerne l'injure publique ?