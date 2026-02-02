Ile Maurice: La soeur de Lin raconte l'homme derrière la voix

Il était une plume, une voix, une sensibilité à fleur de peau. Linley Abdool Ramane, plus connu du public sous le nom de Lin, restera comme l'un des artistes les plus marquants de sa génération.

Faiseur de tubes, auteur inspiré, compositeur habité par la foi et la réalité sociale qui l'entourait, Lin s'est raconté toute sa vie à travers la musique. Fils, frère, oncle, cousin, ami, il était surtout un homme profondément humain, dont la gentillesse et la sensibilité ont touché tous ceux qui l'ont approché.

Emporté le lundi 27 septembre 2021, à l'âge de 43 ans, des suites d'une maladie, il laisse derrière lui une oeuvre, mais aussi un silence. C'est précisément ce silence que sa soeur cadette, Sharon Abdool RamaneTourette, a décidé de briser à travers un livre-biographie, en cours d'écriture. Un ouvrage pensé comme un objet de mémoire, de vérité et de transmission.

Âgée de 32 ans, mariée, Sharon Abdool Ramane Tourette est formatrice, engagée depuis près de 20 ans dans le secteur du Business Process Outsourcing, aujourd'hui pour Canal+ Compact. En juillet 2025, elle a fondé avec son mari Mission & Youth, une entreprise dédiée à l'accompagnement des très petites entreprises, petites et moyennes entreprises et autoentrepreneurs, avec une conviction forte : «Je pense qu'une entreprise ne peut grandir que si les personnes qui la composent grandissent aussi.»

Mais au-delà de son parcours professionnel, Sharon est portée par une autre dimension, plus intime, plus spirituelle. Servante de Dieu depuis toujours, elle anime depuis novembre 2025 plusieurs plateformes numériques (YouTube, TikTok, Facebook, Instagram) pour enseigner la spiritualité et accompagner celles et ceux qui ressentent un appel intérieur. Aujourd'hui, dit-elle, elle est à un carrefour. «Celui où l'expérience, la foi et l'écriture se rencontrent. Je suis exactement là où je dois être.»

Dernière d'une fratrie de quatre enfants et seule fille, Sharon avait huit ans d'écart avec Lin. Très tôt, une proximité singulière s'est installée entre eux. Une relation faite d'amour, de chamailleries, d'humour discret, mais surtout de silences compris. Après le décès de leur père en 2005, il ne restait plus que Lin, leur mère et Sharon dans la maison familiale à Tranquebar. Ce contexte a renforcé un lien déjà profond.

Même lorsqu'elle a pris son indépendance, Lin restait présent, protecteur, attentif. Il veillait, guettait ses allées et venues, parfois assis devant sa porte dès l'aube, attendant simplement qu'elle se réveille.

Un lien profond, presque sacré

Ils ne parlaient pas beaucoup mais se comprenaient intensément. Quand Lin traversait des moments de colère ou de souffrance, Sharon était celle qui parvenait à l'apaiser. Ils priaient ensemble, chantaient parfois, partageaient une foi vivante et silencieuse. «Ce lien n'était pas seulement familial. Il était profond, intime, presque sacré.»Soeur et frère lorsqu'ils étaient enfants.

L'ascension artistique de Lin n'a jamais surpris sa famille. Il n'a jamais voulu faire autre chose que de la musique. Habité par de grands rêves, parfois incompris, il croyait profondément que répondre à l'appel de Dieu ouvrait les chemins nécessaires à son accomplissement. Bien avant la reconnaissance officielle, Lin avait déjà son public. Depuis des années, il chantait, écrivait, portait ses textes. Son succès, pour Sharon, relevait de quelque chose de plus grand que lui. Mais cette lumière attirait aussi de l'ombre. Le succès exposait Lin, parfois trop. Amical, généreux, il ouvrait sa porte à beaucoup, dans le business comme dans les relations humaines. Son album Mo Récompense n'était pas qu'un projet musical raconte Sharon. C'était une oeuvre porteuse de messages puissants, spirituels, profonds. Certains l'aimaient pour ses mélodies, d'autres pour la force de ses textes. Beaucoup pour l'alliance des deux. «C'est là que résidait sa force. Et nous, sa famille, le savions.»

Sharon avait promis à son frère qu'elle écrirait son histoire un jour. Elle ne pensait pas que ce jour viendrait si vite. La maladie puis la disparition brutale de Lin ont rendu le silence impossible.

À travers cette biographie, elle répond elle aussi à un appel. Celui de raconter l'homme derrière l'artiste, de transmettre ce qu'il a laissé, de préserver une mémoire menacée par l'oubli. Le livre ne sera pas une biographie classique. On y trouvera des récits d'enfance, de famille, mais aussi des textes intimes sur la perte, la foi, le silence, la mort. Des passages narratifs, méditatifs, parfois proches de la prière. Des QR codes renverront vers ses chansons, accompagnés d'explications sur certains textes.

L'un des passages les plus bouleversants du livre évoque la fin de vie de Lin. Une réalité douloureuse, que sa soeur assume de raconter sans masque. «Je ne vais pas le cacher, à la fin de sa vie, mon frère avait le sentiment que son pays l'avait oublié. Il ne s'attendait pas à se retrouver seul dans un lit d'hôpital, sans soutien moral, sans ressources.» Cette solitude, Sharon la relie à une réalité plus large : celle de nombreux malades livrés à eux-mêmes, sans accompagnement psychologique, malgré des parcours de vie intenses. «Pour quelqu'un comme Lin, qui a vécu une vie remplie, il est difficile d'imaginer qu'on puisse finir isolé. Mais la réalité l'a rattrapé parfois, quelques jours seulement avant qu'il ne parte.»

Aujourd'hui encore, Sharon se bat pour préserver l'héritage de son frère. Depuis mars 2025, elle tente d'obtenir auprès de la Mauritius Society of Authors la liste complète des oeuvres dont Lin est éditeur et compositeur. Des démarches restées, jusqu'ici, sans réponse. Elle a également lancé un appel au ministère des Arts et de la culture pour soutenir le livre et le projet vidéo qui l'accompagne. Un cri, dit-elle. Un appel à la reconnaissance.

Autour de la biographie, d'autres projets prennent forme : la reprise des titres de Lin par des artistes émergents ou inconnus, un spectacle intitulé Tribute to Lin, espéré pour 2026, et un projet vidéo de transmission. Le message de Sharon aux fans est clair, humble et habité. «Ce livre n'est pas seulement l'histoire d'un artiste, mais celle d'un homme et de l'héritage qu'il a laissé. Je souhaite que chacun puisse s'y reconnaître, y trouver une résonance, une force, parfois même une vie.»

À travers ce livre, Lin ne sera plus jamais seul. Sa voix, sa foi, ses silences continueront de parler.