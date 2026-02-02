Ile Maurice: L'équipe Souillac Panthers promue en Super League - «C'est une grande fierté», confie le capitaine

Les Souillac Panthers ont obtenu leur promotion en Super League après avoir battu Forest-Side SC en match de barrage. Deuxième du championnat de D1 l'année dernière derrière le Real SC, la formation du sud de l'île, a logiquement dominé son adversaire, bon dernier de la Super League. Pour Steward Manon, capitaine des Panthers, il s'agit d'un bel accomplissement.

Souillac a battu Forest-Side sur le score de 65 points à 47. Les Sudistes ayant pris un net ascendant dès le premier quart-temps, 21 à 8. A la mi-temps, le score était de 38-21 en faveur des Panthers qui ont ensuite maintenu le tempo lors des deux derniers quarts-temps.

«C'est une grande fierté que d'avoir pu obtenir notre promotion en Super League. Notre équipe a été fondée il y a cinq ans seulement, en décembre 2020. En 2023, nous avons disputé le championnat de division 2 et terminé en deuxième position et ensuite celui de division 1 en 2025 et voilà que nous disputerons la Super League la saison prochaine», se réjouit Steward Manon.

** L'esprit d'équipe et la détermination des Souillac Panthers leur ont permis de dominer leur adversaire.**Norbert Isabelle des Panthers tente de déborder K. Armand de Forest-Side SC.

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Celui-ci confie que ce n'était pas évident d'en arriver là. «Nous nous entraînons au centre de jeunesse de Souillac et quand il pleut, on doit interrompre la séance pour des raisons de sécurité. Il est dommage que nous ne puissions pas avoir de gymnase dans le Sud, mais si quelqu'un peut nous aider dans ce sens, nous lui serons très reconnaissants», dira notre interlocuteur.La formation de Forest-Side SC devra batailler en division 1 la saison prochaine pour remonter en Super League.Lutte acharnée pour récupérer ce rebond !

Les inconvénients rencontrés n'ont, toutefois, pas démotivé les Panthers. «Nous avons au sein de l'équipe des joueurs venant de diverses régions. De Souillac certes, mais aussi de Mahébourg, L'Escalier, Chemin-Grenier, Rose-Belle et même de Curepipe», indique Steward Manon.

Quincy Tourette (Panthers) essaye de se frayer un chemin sous le cercle au milieu de plusieurs adversaires.

Celui-ci précise que deux de ses amis qui étaient en même temps que lui au Centre national de formation, Alban Jameer et Jean-Clément Gaspard (alias Wallace), sont à la base de la création de l'équipe «car il y a un potentiel dans la région.»

Steward Manon laisse entendre que l'objectif immédiat de son équipe est de se maintenir en Super League. «Nous sommes conscients qu'il y a une grosse différence de niveau entre la D1 et la Super League. Nous avons heureusement du temps pour nos préparer. Nous allons recruter deux joueurs d'expérience pour nous renforcer et ajouter deux ou trois jeunes pour insuffler du dynamisme à l'équipe. Nous voulons avec le temps, devenir une équipe marquante du basket mauricien», avoue Steward Manon.

Celui-ci tient à remercier chaleureusement le conseil de district de Savanne, le centre de Jeunesse de Souillac et tous ses sponsors pour leur soutien.