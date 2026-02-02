Ile Maurice: L'Australie étend sa coopération avec le pays

À l'occasion de l'Australia Day, la Haute commission d'Australie à Maurice a rassemblé un large parterre d'invités, le 28 janvier, à l'Intercontinental Resort de Balaclava. La réception, organisée pour marquer la fête nationale australienne observée chaque année le 26 janvier, s'est tenue en présence du président de la République, Dharam Gokhool, du Deputy Prime Minister, Paul Bérenger, ainsi que du ministre des Affaires étrangères, Ritish Ramful. Plusieurs personnalités issues des sphères diplomatique, politique, économique et éducative avaient également répondu à l'invitation.

Dans son discours, la haute commissaire d'Australie, Kate Chamley, a présenté l'Australia Day comme un moment à la fois de célébration et de réflexion. Elle a notamment rappelé que l'histoire australienne se raconte à travers trois récits indissociables : celui des premiers Australiens, Aborigènes et peuples du détroit de Torres, dépositaires de la plus ancienne culture continue au monde ; celui des institutions démocratiques héritées du modèle de Westminster ; et celui d'une migration multiculturelle qui a façonné la nation.

Kate Chamley a résumé : «Ces trois récits font de l'Australie une nation à part entière.» Deux ans après son arrivée à Maurice, la diplomate a évoqué les temps forts de 2025, citant notamment la visite du speaker du Parlement australien : «Il a rencontré le président de la République, le Premier ministre, le Deputy Prime Minister, le ministre des Affaires étrangères et, bien sûr, son homologue, la speaker.

L'un des moments marquants a été sa rencontre avec le Youth Parliament mauricien.» La haute commissaire a également évoqué les initiatives à venir dans le cadre de la coopération climatique: «Cette année, dans le cadre de notre accord avec la Turquie sur la COP31, nous organisons un sommet de dirigeants mondiaux dans les îles du Pacifique afin de s'attaquer aux enjeux climatiques auxquels sont confrontés les petits États insulaires - ou, comme nous les appelons, les grands États océaniques. Nous espérons que Maurice sera une voix clé lors de ce sommet afin qu'ensemble, nous puissions influencer l'action mondiale.»

L'économie bleue a été particulièrement mise en avant, avec la présentation d'initiatives conjointes portées par des chercheurs de l'University of the Sunshine Coast et l'entreprise australienne RPS, en collaboration avec des partenaires mauriciens. Parmi les projets exposés : la restauration des stocks de concombres de mer. À ce sujet, Kate Chamley a déclaré : «L'Australie soutient les océans de Maurice et l'économie bleue sur de nombreux fronts. Ce soir, vous pouvez voir, dans ce bassin, des concombres de mer en cours d'élevage avec le soutien du gouvernement australien et de l'University of the Sunshine Coast. Vous vous demandez peut-être pourquoi les concombres de mer ? Eh bien parce qu'ils nettoient vos lagons, protègent vos récifs et, à terme, pourraient être élevés à des prix extrêmement lucratifs.»

Projets de partenariats

Un espace d'exposition interactif a mis en avant des projets et partenariats autour de priorités communes, notamment l'économie bleue, l'action climatique, l'éducation et le commerce. Des entreprises et organisations mauriciennes, dont Panagora, Fine Foods et Les Moulins de la Concorde, ont présenté une sélection de produits australiens - viandes premium, fromages, ainsi que du pain fabriqué à partir de blé australien - illustrant la dynamique des échanges commerciaux entre les deux pays. La réception a également bénéficié du soutien de partenaires tels qu'Intermart, Bioculture, Austral Fisheries, ABC Group et AustCham, avec un sponsoring assuré par Intrasia Group.

Le volet éducatif a occupé une place centrale, à travers la présence de Curtin University, Charles Telfair Education et Dukesbridge School, mettant en avant l'offre australienne allant de l'enseignement scolaire à l'enseignement supérieur, en passant par la formation technique et professionnelle (TVET). En effet, Maurice accueille le seul campus universitaire australien en Afrique, Curtin Mauritius.

Au moins dix institutions australiennes disposent de partenariats formels à Maurice, et plus de 2 000 étudiants - mauriciens et internationaux - sont actuellement inscrits à des programmes australiens dispensés localement. Par ailleurs, le curriculum du primaire et du secondaire de l'État de Western Australia est proposé à des élèves mauriciens via un partenariat entre le Western Australian Department of Education et Dukesbridge School. L'Australie demeure aussi une destination d'études majeure pour les Mauriciens, avec plus de 1 500 étudiants actuellement en formation sur son territoire.

L'événement a également rappelé l'ancienneté des échanges : des liens commerciaux formels existent depuis 1803. Aujourd'hui, Maurice figure parmi les dix principaux partenaires commerciaux de l'Australie en Afrique et se classe au sixième rang de ses partenaires en Afrique subsaharienne. Les autorités mauriciennes recensent par ailleurs plus de 100 entreprises australiennes sous des arrangements de «global business». Deux sociétés australiennes de pêche, Austral Fisheries et Australian Longline Pty Ltd, traitent chaque année à Port-Louis des milliers de tonnes de poisson pêché dans des eaux australiennes.

Les liens humains ont enfin été soulignés, l'Australie abritant la deuxième plus grande diaspora mauricienne au monde. Cette communauté contribue au développement économique de l'Australie et de Maurice dans de nombreux secteurs. Il a aussi été rappelé que deux parlementaires australiens en exercice, Jerome Laxaleet et Ralph Babet, ont des liens avec Maurice par leurs parents.

Les sponsors de l'Australia Day 2026 étaient : Curtin Mauritius, Charles Telfair Education, Panagora, Bioculture Group, Austral Fisheries, Intrasia Group, Intermart, Les Moulins de la Concorde, Dukesbridge, Fine Foods Marketing Co Ltd et ABC Group.