Ile Maurice: Quand l'océan s'invite en classe, du pays à Rodrigues

L'atelier de Thrash to Music avec Kan

Le projet Odysseo @ the Schools poursuit son odyssée éducative. L'équipe a quitté Maurice hier, en direction de Rodrigues pour une nouvelle phase d'interventions scolaires dédiées à la sensibilisation des enfants aux écosystèmes marins. Une aventure pédagogique née sur le terrain au contact direct des élèves et qui continue aujourd'hui de grandir.

À l'origine, Odysseo @ the Schools n'était pas un programme structuré, mais une évidence. Lors d'une mission à Rodrigues dans le cadre d'Odysseo @ the Beach, porté par Odysseo Oceanarium, l'équipe est invitée à intervenir dans plusieurs écoles locales. Très vite, un constat s'impose : pour de nombreux enfants, visiter un aquarium reste hors de portée. Alors, Odysseo décide d'inverser la logique et d'aller à leur rencontre.

«L'objectif était alors clair : emmener Odysseo jusqu'à eux», explique Marine Betty-Baptiste, Senior Supervisor of Education. Ces premières rencontres marquent durablement l'équipe. Les regards émerveillés, la curiosité spontanée et la réceptivité des élèves face aux thématiques liées à l'océan donnent naissance à une idée fondatrice.

C'est à Rodrigues que le projet Odysseo @ the Schools voit le jour, initié par Odysseo Oceanarium et aujourd'hui porté par Odysseo Foundation. De retour à Maurice, le programme est déployé dans plusieurs écoles avant de reprendre naturellement le chemin de Rodrigues, berceau du projet. Lors des précédentes interventions, deux écosystèmes marins majeurs - les mangroves et les herbiers marins - sont présentés aux élèves à travers des supports visuels et des activités interactives. Marine Betty-Baptiste, «Senior Supervisor of Education»

Parmi les temps forts, l'activité Plastic Fisherman, qui invite les enfants à réfléchir à la pollution plastique, ou encore le Vow, un moment symbolique durant lequel chaque élève formule un engagement personnel pour la protection de l'océan. Des ateliers créatifs, menés avec Trash to Music, ont également permis de transformer des déchets en instruments de musique, mêlant sensibilisation environnementale et expression artistique.

En ce mois de février, l'équipe revient à Rodrigues avec un programme enrichi. Trois écosystèmes clés sont abordés - les mangroves, les herbiers marins et les récifs coralliens -, tout en reconduisant les activités phares afin de renforcer les messages d'engagement et de responsabilité. L'objectif du programme est clair : créer un lien durable entre les enfants et l'océan, en particulier dans un pays insulaire comme Maurice, où cette réalité reste parfois abstraite.

«Dans un pays insulaire comme Maurice, l'océan est omniprésent : il nourrit, protège, relie et façonne notre culture. Pourtant, malgré cette proximité, il existe encore un véritable fossé entre la population et l'océan», souligne Marine Betty-Baptiste.

Principalement destiné aux élèves de Grade 4, Odysseo @ the Schools propose des sessions interactives, ludiques et immersives, conçues pour favoriser l'échange, l'émotion et l'expérience concrète. Le programme se positionne également comme un outil pédagogique complémentaire pour les enseignants en enrichissant les contenus abordés en classe par des supports accessibles et visuels.

Depuis hier et ce, jusqu'au 15 février, cette nouvelle aventure à Rodrigues prend la forme d'un programme intensif de deux semaines, touchant 23 écoles et plus de 600 élèves à travers l'île. Ce retour est rendu possible grâce au soutien financier du haut-commissariat australien et à l'implication active de partenaires locaux, notamment Shoals Rodrigues, qui accompagne le projet sur le terrain et participe à l'organisation d'une opération de nettoyage de plage. À Maurice, le projet a déjà touché plus de 800 élèves, avec 11 écoles complétées sur les 27 prévues. Une dynamique qui se poursuit, portée par une ambition plus large : développer l'ocean literacy, cette capacité à comprendre, respecter et protéger l'océan.

Au-delà des chiffres, Odysseo @ the Schools sème des graines. Des graines de conscience, de responsabilité et d'espoir, avec la conviction que les enfants d'au- jour d'Hui seront les gardiens de l'océan de demain.