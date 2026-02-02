Angola: L'IDF plaide pour des solutions technologiques pour la surveillance environnementale

Dundo — Le directeur de l'Institut de Développement Forestier (IDF) de Lunda-Norte, œuvre Capingana, a déclaré lundi que la densité forestière de la province nécessite l'adoption de solutions technologiques, telles que l'utilisation de drones pour surveiller en temps réel les zones, identifier l'exploitation illégale du bois, le braconnage, les incendies de forêts et autres activités illicites.

Dans une déclaration à l'ANGOP, le responsable a indiqué que la mise en œuvre de solutions technologiques, déjà présentée au ministère de l'Environnement, serait une alternative efficace pour pallier la pénurie de contrôleurs environnementaux dans la province.

Il a expliqué que le manque de contrôleurs, de moyens de transport et d'outils technologiques tels que les caméras de surveillance et les systèmes de géoréférencement pour intervenir dans les zones difficiles d'accès sont des facteurs contribuant à l'augmentation du braconnage dans la région.

Il a dénoncé l'abattage indiscriminé d'animaux dans les municipalités de Lucapa, Xá-Cassau, Cambulo, Caungula, Cuango et Luremo, ce qui entraîne une réduction significative des populations d'animaux tels que le sanglier, le pacaça, le golungo, le cabri de Leque, l'éléphant, l'hippopotame, le buffle et le python.

« Nous n'avons pas les moyens humains, logistiques et technologiques pour lutter efficacement contre ce phénomène et d'autres qui menacent notre écosystème, c'est pourquoi nous avons travaillé avec le ministère concerné pour mettre en place des solutions technologiques pour une lutte plus efficace », a-t-il souligné.

Teodoro Capingana a également souligné l'importance de l'implication des autorités traditionnelles dans la lutte contre l'abattage illégal des arbres et des animaux, à travers des actions de sensibilisation et d'éducation environnementale en collaboration avec l'IDF.

Par ailleurs, il a précisé que la province de Lunda-Norte possède une zone d'exploitation forestière productive estimée à 5 millions d'hectares, en attente d'investisseurs pour sa gestion. Actuellement, l'exploitation du bois se fait à petite échelle, par de petits concessionnaires, avec des niveaux inférieurs à deux mètres cubes.

La province de Lunda-Norte, composée de 19 municipalités et d'une population estimée à plus d'un million d'habitants, se caractérise par une biodiversité riche, notamment dans la région de la lagune de Carumbo, qui présente des écosystèmes diversifiés, incluant des forêts, des savanes et des zones humides.