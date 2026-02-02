Angola: Cuanza-Norte identifie 63 sites touristiques pour diversifier l'économie

Ndalatando — Le gouvernement de Cuanza-Norte mettra en valeur 63 sites touristiques afin de diversifier l'économie locale, a annoncé le gouverneur João Diogo Gaspar.

Parmi les sites touristiques figurent les furnas do Zanga, les chutes d'eau de Muanda, la source d'eau Santa Isabel et le centre touristique de Kilombo, situé dans la municipalité de Cazengo.

Selon le responsable, qui s'est exprimé dimanche après avoir visité ces sites, les 63 lieux identifiés font partie de la liste du gouvernement pour accroître leur visibilité et attirer davantage de touristes dans la province.

Le gouvernement, a-t-il souligné, continuera d'investir dans l'amélioration des infrastructures d'accès aux zones touristiques, notamment à la ville historique de Massangano, qui fut temporairement la capitale de l'Angola lors de l'occupation de Luanda par les Néerlandais au XVIe siècle.

Il a également informé que parmi les stratégies pour dynamiser le secteur du tourisme figurent des partenariats avec des établissements hôteliers et des agences pour la formation de jeunes comme guides touristiques et dans le domaine du marketing, afin de promouvoir le potentiel touristique des 17 municipalités de la province.