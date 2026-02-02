Ile Maurice: La cour de l'ancien poste de police retrouve sa dignité

La cour de l'ancien poste de police de Trou-Fanfaron a fait l'objet d'un nettoyage en profondeur. Cette opération fait suite à la visite du député Ehsan Juman, alerté par plusieurs doléances d'habitants et de commerçants de la région.

Selon le député, le site abandonné était régulièrement fréquenté par des usagers de drogue et des travailleuses du sexe, même en journée, ce qui posait un réel problème de sécurité, notamment pour les enfants qui passent quotidiennement à proximité pour se rendre à l'école. «C'était un lieu complètement abandonné, utilisé pour la prostitution et la drogue», souligne-t-il.

Le député a immédiatement contacté les responsables concernés. Le 23 janvier, une mobilisation conjointe impliquant la police, la municipalité de Port-Louis, les sapeurs-pompiers, la Special Support Unit et MauriFacilities a été mise en place. Le site a été sécurisé et ses accès contrôlés.

La municipalité procédera au nettoyage complet, à l'enlèvement des déchets et à l'assainissement des lieux, tandis que les pompiers assureront un lavage en profondeur. Les alentours seront désormais entretenus deux fois par semaine. Les installations sanitaires, inutilisables auparavant, sont également réhabilitées.

Une patrouille policière régulière sera maintenue pour prévenir toute récidive. «La police prendra les mesures nécessaires si des per- sonnes non autorisées s'y trouvent», précise Ehsan Juman. Il appelle à la responsabilité collective : «Ce pays appartient à tous les Mauriciens. Nous devons respecter les lieux publics et coopérer avec les autorités. Droits et devoirs vont de pair.»

Une fois les travaux terminés, la cour sera entièrement clôturée pour empêcher tout accès non autorisé. L'objectif est clair : redonner à cet espace sa dignité, assurer la sécurité des riverains et mettre durablement fin aux activités illégales.