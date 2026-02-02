Ile Maurice: Dominique Lily - Le «Master» tire sa révérence

Le monde du culturisme mauricien s'est réveillé sous le choc. Dominique Lily, 43 ans, athlète d'exception et figure respectée de la Mauritius Body Building and Fitness Federation (MBBFF), s'est éteint le 31 janvier 2026.

Le départ de Dominique Lily laisse un grand vide dans le milieu du bodybuilding à Maurice. C'était un athlète passionné qui a marqué les esprits, notamment par sa persévérance et sa forme physique impressionnante lors de ses dernières apparitions. Dans le milieu, il était décrit comme un «guerrier» des salles de sport, toujours prêt à se préparer pendant des mois pour atteindre ses objectifs de compétition.

Après plus de 20 ans de discipline de fer, Dominique Lily avait frappé un grand coup en mai 2025 lors de l'Independence Championship à Triolet. Pour la première fois de sa carrière, il y décrochait le titre de Champion Overall, s'imposant par son esthétique et ses proportions impeccables.

« C'est la première fois que je remporte une compétition 'overall' », nous confiait-il à l'issue de la soirée. Entre ses entraînements à Maurice et ses sessions avec son coach rodriguais Elvino Pierre Louis, il avait su sculpter un physique de classe internationale.

Beaucoup se souviennent encore de sa dernière prestation sur scène. Le 16 novembre 2025, lors des Mauritius Championship au Jin Fei Auditorium, Dominique Lily avait une nouvelle fois fait étalage de son talent.

Engagé sous les couleurs du Palissade Ternel Club, il l'avait remporté avec aisance dans la catégorie Masters +40 ans) s'adjugeant également le trophée d'Overall Masters. Ce doublé historique confirmait son statut de pilier du culturisme local. Richard Albert, président de la MBBFF, l'avait d'ailleurs intégré à la présélection nationale pour les mondiaux Mr Universe, prévus à Bangkok (Thaïlande) en juin 2026.

Dominique Lily s'en est allé le 31 janvier, laissant le milieu du sport mauricien orphelin d'un véritable guerrier de la fonte. A la famille endeuillée, l'express exprime ses plus vives condoléances.