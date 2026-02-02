Ile Maurice: Le compteur s'emballe dès les premières heures

Le permis à points est entré en vigueur le 31 janvier à minuit et les premiers bilans compilés du week-end donnent déjà le ton. Selon les données officielles de la police, 9 338 véhicules ont été contrôlés entre vendredi et dimanche, dont 1 381 motos et quatre-roues.

Ces opérations ont abouti à 1 259 contraventions, dont 1 110 concernant des voitures et 149 des deux-roues. Les infractions relevées restent préoccupantes : 129 cas d'excès de vitesse ont été recensés, ainsi que 15 tests d'alcoolémie positifs et quatre tests de drogue positifs.

La police tient toutefois à préciser que toutes les contraventions figurant dans ce bilan compilé ne donnent pas systématiquement lieu à un retrait de points. Elles seront classifiées selon le barème du permis à points, afin de déterminer, au cas par cas, les sanctions applicables et le nombre de points éventuellement retranchés.

Pour rappel, chaque automobiliste dispose d'un capital initial de points : dix pour un permis provisoire, 15 pour un permis mauricien ou international. Les infractions concernées incluent notamment l'usage du téléphone au volant, le nonport de la ceinture ou du casque, les excès de vitesse, le non-respect des feux, le franchissement de ligne continue ainsi que la conduite sous alcool ou drogue.

Le barème prévoit des retraits allant de deux à quatre points pour les infractions mineures, de trois à six points pour l'usage du téléphone au volant ou le transport de passagers debout dans un pickup et jusqu'à dix points pour une course illégale.

Les points restent valables 36 mois ou jusqu'à une disqualification. En cas d'excès de vitesse, le permis peut être suspendu de six à 12 mois, voire annulé en cas de récidive. Jusqu'à trois points peuvent être récupérés via un cours agréé. Le suivi est numérique, avec une phase manuelle jusqu'en mars.