Ile Maurice: Logidis modernise le service avec Uber

Logidis exploite la plateforme de réservation en ligne Ala-lila, sous l'appellation taxiservices.mu depuis 2026, en partenariat avec les associations de taxis et en concertation avec les autorités. Cette année, l'entreprise a franchi une nouvelle étape en améliorant ce service. Pour ce faire, Logidis s'est associé à la plateforme technologique Uber.

Ce partenariat offre aux chauffeurs de taxi agréés les outils nécessaires pour rester compétitifs dans une société de plus en plus connectée et face à une industrie touristique en constante évolution. Il vise à proposer aux chauffeurs une alternative au système actuel en leur ouvrant de nouvelles opportunités : un accès facilité à la clientèle internationale via une plateforme mondialement reconnue, une meilleure visibilité, davantage de courses et des revenus équitables.

Cela, tout en préservant leur indépendance en tant que taxis traditionnels. L'objectif est également de répondre à des préoccupations clés des chauffeurs, telles que la réduction des frais de commission, des investissements stratégiques pour développer la base d'utilisateurs, la diminution des temps d'attente et des trajets non rentables ainsi qu'une amélioration des conditions de sécurité grâce à des solutions technologiques.

La mise en œuvre se fera via un nouveau modèle de franchise, inspiré de systèmes déjà utilisés avec succès dans certains pays européens, comme Malte et la Hongrie, où la base de données d'Uber est exploitée.

Localement, Logidis sera l'opérateur unique du service, prenant en charge l'ensemble de la gestion des opérations, y compris les contrats des chauffeurs, tout en respectant les exigences des autorités mauriciennes. La plateforme restera exclusivement accessible aux détenteurs de licences de taxi, après un processus de sélection rigoureux supervisé par Logidis.

Le fonctionnement traditionnel du taxi mauricien sera préservé et seule la dimension technologique sera modernisée. Les tarifs et les zones en vigueur à Maurice seront respectés, avec la priorité donnée aux taxis agréés, notamment dans des lieux stratégiques tels que l'aéroport, le port et les hôtels.

Seuls les chauffeurs ayant obtenu un certificat délivré par Logidis, après vérification complète de l'ensemble de leurs documents, pourront accéder à la plateforme. Ce dispositif offre ainsi un cadre professionnel, permettant aux chauffeurs de se distinguer clairement des opérateurs illégaux.

Ce nouveau modèle ne laisse pas les chauffeurs de taxi indifférents. Selon Asraf Ramdin, secrétaire général de la General Taxi Owners' Union, c'est une avancée pour le secteur.

«Dans le passé, j'étais contre Uber, soit le système que l'on voulait mettre en place. Mais fort de mes 30 ans d'expérience dans le domaine, j'accueille favorablement celuici. Un touriste peut réserver un taxi avant même d'atterrir. Un chauffeur de taxi peut trouver du travail sans dépendre d'un autre chauffeur. Cela permettra d'éviter les arnaques, d'instaurer plus de discipline et d'éviter par exemple les altercations entre chauffeurs de taxi. C'est idéal pour les touristes comme pour les locaux. Si quelqu'un ne peut pas prendre le volant après avoir pris un verre, il peut rentrer chez lui en toute sécurité et en cas de problème, le signaler. À ce jour, je trouve ce nouveau système correct.»

Il ajoute que c'est un bon concept pour les jeunes chauffeurs pour qui le métier n'est pas facile.