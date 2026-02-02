Ethiopie: Les institutions placées sous l'autorité du Premier ministre Abiy Ahmed soumises à une évaluation approfondie de leurs performances à mi-parcours.

Addis-Abeba — Le vice-Premier ministre Temesgen Tiruneh a annoncé que les institutions relevant du Premier ministre Abiy Ahmed ont fait l'objet d'une évaluation approfondie de leurs performances à mi-exercice.

Dans un message publié sur sa page officielle X, il a mis en avant l'importance accordée par le gouvernement à la responsabilité, aux résultats mesurables et à l'impact réel des politiques publiques sur la vie des citoyens.

Selon lui, cette évaluation concernait les performances à mi-parcours de l'exercice budgétaire éthiopien 2018 et constitue un pilier fondamental de l'approche de gouvernance du Parti de la Prospérité.

« La session d'aujourd'hui était consacrée à l'examen des performances à mi-année de l'exercice budgétaire 2018 », a-t-il indiqué, précisant que les institutions concernées ont présenté leurs réalisations, lesquelles ont été examinées avant la formulation d'orientations stratégiques destinées à renforcer leur efficacité, leur coordination et leur impact global.

Le vice-Premier ministre a souligné que ce processus d'évaluation ne vise pas uniquement à mesurer les résultats, mais également à encourager l'apprentissage institutionnel et l'amélioration continue.

« Cette démarche d'évaluation constitue un élément central de la gouvernance du Parti de la Prospérité, qui repose sur la responsabilité, l'apprentissage et l'atteinte de résultats concrets », a-t-il affirmé.

Il a ajouté que la vision portée par le Parti de la Prospérité a désormais dépassé le stade des intentions pour se traduire par des réalisations tangibles sur le terrain.

« Cette vision n'est plus théorique ; grâce à des réformes soutenues, elle s'enracine et produit des résultats visibles à travers le pays », a-t-il déclaré.

Temesgen Tiruneh a salué les institutions et leurs dirigeants pour avoir transformé cette vision en actions concrètes, soulignant que la transformation nationale repose sur des institutions solides et un leadership responsable.

Réaffirmant la fermeté du gouvernement dans la mise en oeuvre de ses engagements, il a souligné que « la vision de la Prospérité n'admet ni retard ni ambiguïté », ajoutant que « tout engagement pris doit être exécuté, et toute action menée doit être visible, mesurable et bénéfique pour les citoyens ».

Évoquant les réalisations récentes, il a rappelé qu'au début de l'année éthiopienne 2018, le pays a franchi des jalons majeurs, notamment avec l'achèvement du Grand Barrage de la Renaissance éthiopienne et le lancement de plusieurs projets nationaux structurants.

Parmi ceux-ci figurent l'aéroport international de Bishoftu ainsi que des installations de production de carburant et d'engrais, considérées comme essentielles au renforcement de la souveraineté économique et de la résilience nationale.

« La caractéristique distinctive de ce gouvernement, guidé par la vision du Parti de la Prospérité, réside dans sa capacité à initier et à mener à bien des projets avec célérité et détermination », a-t-il affirmé.

Il a également mentionné l'inauguration du complexe hôtelier de Shebele et de la centrale éolienne d'Aysha II, tout en indiquant que d'autres projets majeurs sont en phase d'achèvement.

Selon lui, la poursuite des travaux de construction de routes, de ponts, de barrages et de logements à l'échelle nationale démontre que des engagements de longue date sont progressivement honorés.

S'agissant du processus d'évaluation, le vice-Premier ministre a précisé que les performances ont été examinées de manière objective et rigoureuse. Les réussites ont été reconnues, tandis que les insuffisances ont été abordées avec franchise, les institutions étant invitées à y remédier par un dialogue ouvert et des solutions pratiques.

Se déclarant encouragé par les progrès réalisés, Temesgen Tiruneh a conclu : « Nous poursuivons notre action avec confiance et détermination », tout en appelant les institutions à redoubler d'efforts au cours des six prochains mois afin d'obtenir des résultats plus significatifs, d'approfondir l'impact des réformes et de faire progresser la vision du Parti de la Prospérité pour une Éthiopie unie, prospère et résiliente.