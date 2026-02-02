Ethiopie: Le pays et le Royaume-Uni consolident leur partenariat stratégique par de nouveaux accords dans les domaines de l'investissement et de l'énergie.

Addis-Abeba — L'Éthiopie et le Royaume-Uni ont renforcé leur coopération historique à travers la signature de nouveaux accords visant à appuyer les réformes économiques, à améliorer les systèmes de gestion des investissements publics et à accélérer le développement des infrastructures d'énergie verte et de transport d'électricité.

Le Premier ministre Abiy Ahmed a reçu hier à Addis-Abeba la très honorable Yvette Cooper, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, au Commonwealth et au Développement, pour des discussions de haut niveau axées sur l'approfondissement des relations bilatérales et la promotion de priorités de développement communes au bénéfice des deux nations.

Conclusion de nouveaux accords de coopération

À l'issue de cette rencontre, trois documents majeurs de coopération ont été signés, portant sur la réforme économique, la gouvernance des investissements publics et le développement des infrastructures énergétiques.

Le Royaume-Uni appuie les réformes des investissements publics en Éthiopie

Un protocole d'accord a été conclu pour le lancement de la phase II du Mécanisme de conseil en investissement pour l'Éthiopie (EIAF), qui prévoit notamment la mise en place d'un Mécanisme de gestion des investissements publics et des actifs (PIAM) pour la période 2025/26-2028/29.

Dans ce cadre, le gouvernement britannique fournira jusqu'à 17,5 millions de livres sterling d'assistance technique afin de renforcer les capacités éthiopiennes en matière de gestion des investissements publics et des actifs. Cette initiative soutient la mise en oeuvre du Programme de réformes économiques nationales et vise à favoriser une croissance inclusive, tirée par le secteur privé et orientée vers l'exportation, en vue d'une transformation économique durable.

Un accord majeur sur le transport de l'électricité

La coopération bilatérale dans le secteur de l'énergie a également été renforcée par la signature d'un accord de développement conjoint avec Gridworks, investisseur public britannique spécialisé dans les réseaux électriques africains.

Cet accord concerne les deux premiers projets de transport d'électricité financés par le secteur privé en Éthiopie, représentant un investissement total estimé à environ 400 millions de dollars américains.

L'accord a été signé par le ministre éthiopien des Finances, Ahmed Shide, et le directeur général de Gridworks, Chris Flavin, en présence du Premier ministre Abiy Ahmed et de la ministre britannique des Affaires étrangères, Yvette Cooper.

Gridworks est une filiale de British International Investment (BII), l'institution britannique de financement du développement.

Les projets portent sur la construction de deux lignes de transport d'électricité stratégiques :

la ligne Degehabur-Kebridehar (206 km, 132 kV), destinée à relier la région Somali aux réseaux du centre et du nord-est du pays ;

la ligne Hurso-Ayisha (198 km, 400 kV), visant à exploiter le potentiel éolien et solaire du nord-est de l'Éthiopie et à renforcer l'interconnexion électrique avec Djibouti.

Ces infrastructures permettront d'augmenter l'offre d'électricité pour répondre à la demande industrielle croissante, d'intégrer davantage d'énergies renouvelables, de renforcer le réseau national et d'améliorer l'interconnexion régionale.

À long terme, elles contribueront également à l'électrification rurale du deuxième pays le plus peuplé d'Afrique.

Répondre au déficit d'accès à l'électricité

L'Éthiopie fait face à des défis importants en matière d'accès à l'électricité, près de la moitié de sa population n'étant pas encore raccordée au réseau, tandis que les industries subissent des coupures fréquentes.

Les nouveaux investissements dans le transport de l'électricité devraient jouer un rôle déterminant dans le soutien à la croissance économique et l'amélioration de la fiabilité du réseau.

Le ministre des Finances, Ahmed Shide, a indiqué que ces projets s'inscrivent pleinement dans la vision de développement à long terme du pays.

« Le gouvernement éthiopien vise à raccorder 96 % de la population au réseau électrique et à porter la capacité disponible à près de 20 gigawatts d'ici 2030, conformément au Plan décennal Éthiopie 2030 », a-t-il déclaré, soulignant que ces projets stimuleront la croissance industrielle et accéléreront l'électrification de millions de foyers.

Une portée régionale et continentale

À l'échelle africaine, les investissements dans les réseaux de transport d'électricité sont considérés comme essentiels, alors qu'environ 650 millions de personnes n'ont toujours pas accès à l'électricité.

Ces projets constituent également une avancée majeure dans la mobilisation de financements privés pour le transport de l'énergie, sur le modèle éprouvé des producteurs indépendants d'électricité.

Le directeur général de Gridworks, Chris Flavin, a salué ce partenariat, affirmant qu'il soutient les objectifs de développement de l'Éthiopie et son ambition de fournir une énergie fiable et abordable aux ménages et aux industries.

De son côté, l'ambassadeur du Royaume-Uni en Éthiopie et représentant permanent auprès de l'Union africaine, Darren Welch, a souligné que ces accords témoignent de l'engagement du Royaume-Uni en tant que partenaire d'investissement de long terme, ajoutant que le développement des infrastructures de transport d'électricité est essentiel à la croissance, à la création d'emplois et à l'amélioration des conditions de vie.

Le PDG d'Ethiopian Electric Power, Ashebir Balacha, a mis en avant l'importance des partenariats internationaux pour renforcer le réseau national, tandis qu'Abebe Gebrehiwot Yihdego, responsable de l'unité PPP au ministère des Finances, a qualifié ces projets de premiers partenariats public-privé du pays dans le transport d'électricité, ouvrant la voie à de nouveaux investissements privés.

Enfin, Chris Chijiutomi, directeur général et responsable Afrique de BII, a rappelé que l'élargissement de l'accès à une énergie propre et abordable demeure une priorité fondamentale du développement, soulignant que ces projets auront un impact significatif sur les conditions de vie une fois achevés.