Angola: Ricardo Jorge remporte le prix international du 4 février en motocross

Cabinda — Le pilote angolais Ricardo Jorge, de l'équipe Francisco Amado Jhon (FAJ) de la province de Cabinda, a remporté dimanche le prix international de motocross, dans le cadre des activités commémoratives du 4 février, Journée du début de la lutte armée pour la libération nationale.

Ricardo Jorge a dominé la catégorie Reine, également appelée 450 centimètres cubes, en remportant la course de manière décisive, sans laisser de chance à ses principaux adversaires.

À la deuxième place, on retrouve le pilote Sebastian, de l'équipe Nave Trans de la République du Congo, tandis que l'Angolais Custódio Neto a terminé à la troisième position.

Dans la catégorie Moto 4, Edson Sebastião, de l'équipe Lazer Mota de Luanda, a été le grand vainqueur, tandis que Nilton Gama et le Sargento Sara ont respectivement occupé les deuxième et troisième places.

La compétition a réuni 19 pilotes, dont deux de la province de Cabinda, 10 en provenance de Luanda et sept de la République du Congo.