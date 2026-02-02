Angola: Ricardo Jorge remporte le prix international du 4 février en motocross

2 Février 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par ING/JFC/JL/BS

Cabinda — Le pilote angolais Ricardo Jorge, de l'équipe Francisco Amado Jhon (FAJ) de la province de Cabinda, a remporté dimanche le prix international de motocross, dans le cadre des activités commémoratives du 4 février, Journée du début de la lutte armée pour la libération nationale.

Ricardo Jorge a dominé la catégorie Reine, également appelée 450 centimètres cubes, en remportant la course de manière décisive, sans laisser de chance à ses principaux adversaires.

À la deuxième place, on retrouve le pilote Sebastian, de l'équipe Nave Trans de la République du Congo, tandis que l'Angolais Custódio Neto a terminé à la troisième position.

Dans la catégorie Moto 4, Edson Sebastião, de l'équipe Lazer Mota de Luanda, a été le grand vainqueur, tandis que Nilton Gama et le Sargento Sara ont respectivement occupé les deuxième et troisième places.

La compétition a réuni 19 pilotes, dont deux de la province de Cabinda, 10 en provenance de Luanda et sept de la République du Congo.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.