Angola: Célébration du 4 février - Un symbole de réaffirmation des valeurs de la patrie

Menongue — La vice-gouverneur de Cunene en charge des secteurs politique, social et économique, Helena Chimena, a déclaré que célébrer le 4 février constitue un acte de réaffirmation des idéaux de liberté, de souveraineté et de dignité nationale défendus par les héros de la patrie.

La responsable s'exprimait ce lundi lors de la cérémonie provinciale d'ouverture des journées commémoratives du 4 février, Journée du début de la lutte armée pour la libération nationale, sous le thème : « Préservons les valeurs de la patrie, honorons nos héros ».

Elle a souligné que cette journée représente le réveil de la conscience nationale et le début d'une résistance populaire généralisée contre le colonialisme, menée par des enfants de la patrie qui, avec courage et sacrifice, ont affronté le joug étranger pour la liberté collective.

Selon la vice-gouverneur, c'est grâce à la résilience et aux sacrifices consentis par ces combattants qu'Angola a acquis son indépendance, la paix, la réconciliation entre les Angolais et a créé des bases solides pour le développement et le progrès du pays.

Elle a également mis en avant que honorer les héros du 4 février, aujourd'hui, signifie investir dans les facteurs du développement, en renforçant l'engagement dans des politiques publiques qui favorisent la croissance économique, la justice sociale et le bien-être de la population.

Helena Chimena a souligné qu'il existe des signes évidents de progrès, traduits par la création de voies pour un développement durable et la promotion du bien-être social, expression ultime de la liberté pour laquelle se sont battus les héros célébrés en cette date.

Elle a plaidé pour que les journées commémoratives se déroulent dans un climat de civisme et avec une forte participation populaire, en appelant à ce que chaque activité culturelle, sportive, académique ou communautaire renforce le message d'unité nationale.