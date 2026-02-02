Angola: Le Brent ouvre à 67,39 dollars

2 Février 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Luanda — Le prix du baril de pétrole Brent, référence pour les types de brut exportés par l'Angola, a ouvert la séance ce lundi à 67,39 dollars sur le marché à terme de Londres, marquant une baisse après avoir franchi la barre des 70 dollars vendredi dernier. Le "or noir" a inversé sa tendance haussière lors des séances suivantes.

Dimanche, le prix du Brent a fluctué entre 67,10 et 68,05 dollars, pour clôturer la journée à 67,36 dollars, selon le site spécialisé investing.com.

Le prix du Brent sert à établir la valeur de vente de cette matière première sur le marché international. Il constitue également une référence pour l'industrie pétrolière et pour les décisions de l'OPEP.

L'année dernière, le pétrole a été commercialisé à un prix moyen de 68,438 dollars par baril, soit une baisse de 14,19 % par rapport à 2024.

