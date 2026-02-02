Angola: Les autorités saisissent plus de 400 pierres de diamant à Lunda-Norte

Dundo — Les autorités policières de la province de Lunda-Norte ont saisi, la semaine dernière, 469 pierres de diamant de différents carats, pour exploitation, possession et trafic illégaux, dans le cadre de l'«Opération Connexion », lancée en octobre 2025.

Selon un spécialiste du bureau de Communication institutionnelle et de la presse du commandement provincial de la Police nationale à Lunda-Norte, qui a présenté ces données ce lundi, il a également été saisi un million et 350.000 kwanzas, 1.300 dollars américains, 2.210 litres de carburant, entre autres biens.

Les faits se sont produits dans les municipalités de Lucapa, Lóvua, Dundo, Cambulo et Canzar. Il a précisé que les diamants saisis seront remis à ENDIAMA EP en tant que dépositaire fidèle.

Dans le cadre de la même opération, 604 citoyens de la République Démocratique du Congo (RDC) ont été rapatriés pour séjour illégal sur le territoire national, via les postes frontaliers des municipalités de Camaxilo, Luremo, Chitato, Lóvua et Canzar.

Les migrants, accompagnés de 55 enfants, cherchaient à s'établir dans les zones minières pour pratiquer l'orpaillage de diamants. Avec 19 municipalités, la province de Lunda-Norte partage 770 kilomètres de frontière avec la RDC.