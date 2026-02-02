Angola: Le ministère de la Santé envoie des boursiers pour une formation spécifique au Brésil

31 Janvier 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par DC/BS

Luanda — Vingt-sept boursiers angolais suivront des programmes de formation de courte, moyenne et longue durée au Brésil, dans le cadre du Projet de Formation des Ressources Humaines en Santé (PFRHS), financé par la Banque Mondiale (BM).

Cette initiative s'inscrit dans la stratégie du Gouvernement angolais visant à renforcer la capacité technique, scientifique et humaine du Système National de Santé, afin d'améliorer en continu la qualité des soins et d'humaniser les services de santé, selon un communiqué du ministère de la Santé (MINSA) envoyé ce samedi à l'ANGOP.

Lors de la cérémonie de bienvenue, la ministre de la Santé, Sílvia Lutucuta, a félicité les nouveaux boursiers pour le début de ce nouveau cycle académique et professionnel, soulignant l'importance de la réunion d'un nombre significatif de professionnels sélectionnés pour cette formation au Brésil.

La ministre a insisté sur le fait que l'investissement dans la formation spécialisée des professionnels de santé est une priorité stratégique du gouvernement, représentant un pilier essentiel pour la consolidation d'un système de santé plus efficace, moderne et humanisé.

