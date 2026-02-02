Afrique: Futsal - L'Angola affronte le Cameroun dans la course pour la CAN

2 Février 2026
Angola Press Agency (Luanda)
Par IN/VC/BS

Luanda — L'Angola affrontera mardi, à Yaoundé, le Cameroun dans le premier match de la dernière phase éliminatoire pour le Championnat d'Afrique de Futsal (CAN 2026) masculin senior, qui se disputera du 11 au 21 avril de cette année au Maroc.

Ce troisième match entre les deux sélections se déroulera à partir de 17 heures au Palais des Sports de Yaoundé.

La sélection nationale angolaise a été exemptée de la phase éliminatoire précédente grâce à sa 5e place au classement africain de la discipline, les 10 premiers pays étant dispensés, tandis que les Camerounais, pour atteindre cette phase, ont profité de l'abandon de leur adversaire, le Soudan du Sud.

Le match retour devrait se jouer entre le 7 et 8 février, à Luanda.

L'Angola a battu le Cameroun lors des deux précédentes rencontres (7-1 et 5-3), toutes disputées lors de la phase de qualification pour le CAN 2016, qui s'est tenu en Afrique du Sud.

Lors de la dernière édition, qui a eu lieu en 2024 au Maroc, l'Angola a terminé à la deuxième place, sa meilleure performance, derrière les hôtes marocains.

Lire l'article original sur ANGOP.

Tagged:
Copyright © 2026 Angola Press Agency. Droits de reproduction et de diffusion réservés. Distribué par AllAfrica Global Media (allAfrica.com). Pour toute modification, demande d'autorisation de reproduction ou de diffusion, contactez directement le propriétaire des droits en cliquant ici.

AllAfrica publie environ 500 articles par jour provenant de plus de 80 organes de presse et plus de 500 autres institutions et particuliers, représentant une diversité de positions sur tous les sujets. Nous publions aussi bien les informations et opinions de l'opposition que celles du gouvernement et leurs porte-paroles. Les pourvoyeurs d'informations, identifiés sur chaque article, gardent l'entière responsabilité éditoriale de leur production. En effet AllAfrica n'a pas le droit de modifier ou de corriger leurs contenus.

Les articles et documents identifiant AllAfrica comme source sont produits ou commandés par AllAfrica. Pour tous vos commentaires ou questions, contactez-nous ici.