Afrique: Futsal - L'Angola affronte le Cameroun dans la course pour la CAN

Luanda — L'Angola affrontera mardi, à Yaoundé, le Cameroun dans le premier match de la dernière phase éliminatoire pour le Championnat d'Afrique de Futsal (CAN 2026) masculin senior, qui se disputera du 11 au 21 avril de cette année au Maroc.

Ce troisième match entre les deux sélections se déroulera à partir de 17 heures au Palais des Sports de Yaoundé.

La sélection nationale angolaise a été exemptée de la phase éliminatoire précédente grâce à sa 5e place au classement africain de la discipline, les 10 premiers pays étant dispensés, tandis que les Camerounais, pour atteindre cette phase, ont profité de l'abandon de leur adversaire, le Soudan du Sud.

Le match retour devrait se jouer entre le 7 et 8 février, à Luanda.

L'Angola a battu le Cameroun lors des deux précédentes rencontres (7-1 et 5-3), toutes disputées lors de la phase de qualification pour le CAN 2016, qui s'est tenu en Afrique du Sud.

Lors de la dernière édition, qui a eu lieu en 2024 au Maroc, l'Angola a terminé à la deuxième place, sa meilleure performance, derrière les hôtes marocains.