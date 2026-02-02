Cote d'Ivoire: Marcory/Bonne année 2026 - Le maire Aby Raoul et le Conseil municipal offrent un concert aux populations

La commune de Marcory a vécu une nuit exceptionnelle à l'occasion du traditionnel concert de Bonne Année, offert aux populations par le Conseil municipal, conduit par le maire Aby Raoul. La 12e édition de cet événement devenu incontournable s'est tenue le samedi 31 janvier 2026 sur l'esplanade du foyer Victor Amagou, dans une atmosphère de fête, de partage et de communion populaire.

Placée sous le sceau de la solidarité, de la cohésion sociale et de la reconnaissance, cette grande célébration a démarré dès 18 heures pour s'achever aux environs de 4 heures du matin, devant un public nombreux et particulièrement enthousiaste. Plus de 5 000 personnes ont pris d'assaut le site, confirmant l'attachement des populations de Marcory à cette initiative municipale.

Le podium a accueilli une pléiade d'artistes et de DJ qui se sont succédé sans relâche, offrant des prestations aussi variées qu'énergiques. Parmi eux figuraient DJ Gaoussou, Fazolozo, Pacific Groupe, Les Gouverneurs « Le Zinglin », DJ Zepékégno, Christina DJ, DJ Chanaka Yakuza, Dimension Réelle, Fior 2 Bior, Oyoki, Choco de Babi, Yilim, ainsi que bien d'autres figures de la scène musicale ivoirienne. Chaque passage a contribué à maintenir une ambiance électrique, rythmée par les danses, les chants et les ovations du public.

À minuit, l'artiste Joss Kézo a fait une entrée remarquée sur scène, marquant symboliquement le passage à la nouvelle année musicale. Une heure plus tard, à 1 heure du matin, le public a vibré au son du zouglou avec « Les Patrons », auteurs d'un live inédit salué par une ferveur populaire. Le clou du spectacle est intervenu à 2 heures du matin, lorsque le légendaire Ismaël Isaac est monté sur le podium. Sous une lumière tamisée et au son envoûtant du reggae, l'ambiance était à son comble, mêlant nostalgie et communion.

Dans son adresse aux populations, le maire Aby Raoul a exprimé toute sa gratitude : « Merci, merci du fond du coeur. Nous voulons vous dire que la lutte continue. Nous savons que vous nous aimez, et nous aussi, nous vous aimons. » Il a ensuite lancé un appel fort à la paix, au rejet de la violence électorale et à la préservation de Marcory comme une terre d'amour, d'espérance et de fraternité.

Une nuit mémorable, désormais gravée dans les annales de la commune, symbole d'un Marcory uni, festif et résolument tourné vers la paix.