Cote d'Ivoire: Annexe fiscale 2026 - Nouvelles règles, nouveaux enjeux pour les entreprises

L'Ordre des Experts-Comptables de Côte d'Ivoire (Oecci) a tenu, à Abidjan, le 29 janvier, la première matinale professionnelle de l'année 2026. Placée sous le sceau de la fiscalité, de la gouvernance financière et de l'accompagnement des petites et moyennes entreprises (Pme), cette rencontre a été essentiellement consacrée à la présentation de l'annexe fiscale 2026, un document stratégique pour les entreprises et un levier majeur de mobilisation des ressources publiques.

La cérémonie a enregistré la présence de représentants du ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, du Commissariat du gouvernement auprès de l'Ordre, de la Cour des comptes, ainsi que de nombreux partenaires du secteur comptable. La Fédération Ivoirienne des Petites et Moyennes Entreprises (Fipme), partenaire stratégique de l'Oecci, a pris une part active aux échanges, confirmant son engagement en faveur du tissu entrepreneurial national.

Prenant la parole, Maître Abey Marius, vice-président de la Fipme, a réaffirmé la volonté de la fédération d'accompagner les PME dans la compréhension et l'appropriation des nouvelles mesures fiscales prévues par l'annexe fiscale 2026. Selon lui, ces réformes auront un impact direct sur l'activité des entreprises et nécessitent un encadrement pédagogique et technique adapté.

L'annexe fiscale 2026 introduit plusieurs innovations majeures, notamment : l'extension de la retenue à la source sur les bénéfices non commerciaux ; l'imposition des plateformes de commerce en ligne sans installation professionnelle ; la rationalisation des exonérations fiscales ; le renforcement des sanctions fiscales ; ainsi que l'aménagement des dispositions relatives à l'impôt foncier. Ces mesures visent à améliorer la performance du système fiscal, à soutenir la compétitivité des entreprises et à consolider la croissance économique, en particulier au bénéfice des Pme.

Pour sa part, Gueï-Écaré Pascale, présidente de l'Ordre des Experts-Comptables de Côte d'Ivoire, a rappelé l'importance de la liasse fiscale et de la mission de visa des états financiers. Elle a souligné que ces outils constituent des piliers essentiels pour garantir le respect des obligations fiscales, la fiabilité de l'information financière et la mobilisation efficace des recettes publiques nécessaires au développement économique de la Côte d'Ivoire.

Représentant le ministère de l'Économie, des Finances et du Budget, Bamba Vassogbo a présenté les grandes orientations de la politique fiscale 2026. Celles-ci s'articulent autour du renforcement de la mobilisation des ressources internes, de l'amélioration continue du système fiscal et du soutien à la compétitivité des entreprises, dans l'optique de bâtir une économie plus performante et résiliente.

Cette matinale a également été marquée par l'admission de 30 nouveaux membres au sein de l'Ordre des Experts-Comptables. Par ailleurs, une future plateforme digitale, développée en collaboration avec la Direction générale des Impôts (Dgi), a été présentée. Elle sera dédiée à la gestion du visa des états financiers, dans une dynamique de modernisation et de simplification des procédures.

En offrant un cadre d'échanges privilégié entre experts-comptables, institutions publiques et secteur privé, cette première matinale de l'année 2026 confirme le rôle stratégique de l'Oecci et de la Fipme dans la gouvernance économique, la transparence financière et l'accompagnement durable des Pme face aux évolutions fiscales.