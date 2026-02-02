Cote d'Ivoire: Usurpation de fonction - Un faux policier mis aux arrêts

Les forces de police du Commissariat du 14e arrondissement d'Abobo ont procédé, dans la matinée du lundi 2 février 2026, à l'interpellation d'un individu se faisant passer pour un agent de police, lors de l'opération Épervier XI.

Selon les informations communiquées, les forces de police ont appréhendé le mis en cause, vêtu d'une tenue de police, alors qu'il procédait à la vérification des pièces d'engins à deux et à trois roues.

À la suite d'un interrogatoire, il a reconnu n'appartenir à aucun corps constitué, confirmant ainsi les soupçons des forces de sécurité.

Une perquisition effectuée à son domicile, sur instructions du procureur adjoint de la République, a permis de saisir plusieurs objets, notamment une carte de police municipale d'Abobo, un dispositif dissuasif de la police municipale, un sac treillis, un pantalon treillis, deux culottes treillis, deux ceinturons, une paire de rangers, deux coiffes de police municipale, un béret, une tenue complète de police municipale, trois bandes numériques portant l'inscription « Sgt Kouamé Emmanuel », ainsi que deux macarons de la police nationale.

L'individu a été mis à la disposition des autorités compétentes afin de répondre de ses actes.