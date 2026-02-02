Cote d'Ivoire: Zeriberi renforce la protection de l'enfant - Le sous-préfet de Dahiri durcit le ton sur les extraits de naissance

La lutte contre les violations des droits de l'enfant franchit une nouvelle étape à Zeriberi. Le jeudi 29 janvier, le sous-préfet de Dahiri, Gnantin Valérie Pouehouin, a procédé à l'installation officielle du Comité de Protection de l'Enfant (CPE) et du Groupement d'Enfants (GE), deux structures communautaires destinées à renforcer la prévention et la réponse face aux abus, violences et négligences dont sont victimes de nombreux enfants.

Lors de la cérémonie, l'administration locale a lancé un message fort : tout parent qui ne fait pas établir l'extrait de naissance de son enfant s'expose désormais à des poursuites judiciaires. Une mesure que le sous-préfet a justifiée par l'ampleur du phénomène dans la localité, où de nombreux enfants âgés de 5 à 17 ans ne disposent toujours pas de ce document essentiel.

« Ne pas réaliser l'extrait de naissance d'un enfant, c'est violer son droit fondamental à une identité », a martelé Gnantin Valérie, rappelant qu'un enfant sans identité est un enfant privé d'avenir.

La protection de l'enfant, une priorité nationale

Restez informé des derniers gros titres sur WhatsApp | LinkedIn

Face à la persistance des risques auxquels sont confrontés les enfants -- violences, abus, négligence, travail des enfants, mariage précoce, déscolarisation, exploitation -- le gouvernement ivoirien a réaffirmé son engagement à travers ses textes nationaux et les conventions internationales ratifiées.

L'installation du CPE et du GE s'inscrit dans cette dynamique. Ces structures auront pour missions principales : sensibiliser la communauté sur les droits et devoirs de l'enfant ;identifier et prévenir les situations de vulnérabilité ; signaler et orienter les cas de violation ; promouvoir les lois en matière de protection de l'enfant ; travailler en collaboration avec les services étatiques et les partenaires techniques.

Elles seront accompagnées par le ministère de la Femme, de la Famille et de l'Enfant, via sa Direction Régionale (DRFFE), dirigée par TOURÉ Ibrahim, ainsi que par les partenaires de développement, dont Saco et Save the Children.

Une mobilisation communautaire pour un avenir meilleur

La cérémonie a également enregistré la présence de Marie Adèle Djidjé, présidente de la Mutuelle de Développement de Zeriberi, qui a exprimé son engagement à oeuvrer aux côtés des partenaires, notamment Save the Children International, représenté par Esse N'gbesso Igor, coordonnateur MEAL & Research du projet SOURIRE.

L'événement a été marqué par une distribution de kits scolaires au bénéfice des élèves de la classe passerelle et de l'école primaire publique. Les enfants ont aussi présenté un sketch illustrant les difficultés auxquelles ils sont confrontés au quotidien, rappelant l'urgence des actions de protection.

Un signal fort pour la région de Fresco

En durcissant la réglementation sur les extraits de naissance et en renforçant les mécanismes communautaires de protection, l'administration de Dahiri entend offrir à chaque enfant de Zeriberi une chance égale d'exister légalement, d'apprendre, de se protéger et de rêver d'un avenir meilleur.