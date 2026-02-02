Cote d'Ivoire: Tournées du directeur de l'Orientation et des Bourses - L'engagement des inspecteurs d'orientation salué

Le Directeur de l'orientation et des bourses (Dob) du ministère de l'Education nationale, de l'Alphabétisation et de l'Enseignement technique, Yéwé Segali, a clôturé, le 24 janvier 2026, ses tournées dans les directions régionales d'Abidjan par la visite de la zone qui couvre notamment la commune d'Anyama. la rencontre avec ses collaborateurs s'est tenue au collège Adama Sanogo d'Abobo.

Selon une note d'information, Yéwé Ségali s'est réjoui des résultats obtenus au cours de l'année écoulée au niveau des affectations en ligne. Cette performance, selon lui, est le fruit de l'expertise du directeur du Centre d'information et d'orientation (Cio) Abidjan 4, Yetou Douaba Gaston, mais aussi de l'engagement de chacun des inspecteurs d'orientation à ses côtés.

« Je vous invite, dans une synergie d'actions, à accroître vos efforts dans le suivi et l'encadrement rapproché des élèves et à redoubler d'ardeur pour réduire le taux de décrochage des élèves de la Drena », a-t-il lancé à l'endroit de ses collaborateurs.

A cette rencontre, le sous-directeur de l'orientation, Viviane Ehilé, a présenté les résultats de la Direction régionale de l'Education nationale et de l'Alphabétisation (Drena) d'Abidjan 4. Au niveau de l'affectation en ligne, les campagnes de sensibilisation ont permis aux parents d'affecter eux-mêmes en sixième 95,66% des élèves admis au Cepe et 92,62% des élèves admis en seconde.

Le reste des élèves l'ayant été par la Commission nationale d'orientation (Cno). En réalité, selon notre source, ces affectations en ligne ont connu, dans la Drena d'Abidjan 4, une hausse de près de 5% pour l'entrée en sixième et plus de 7% pour l'entrée en seconde comparativement aux résultats de 2024.

L'objectif de la tournée est de partager la vision de la hiérarchie, à savoir « l'atteinte d'une éducation de qualité pour la transformation durable de la Côte d'Ivoire ». Après les quatre directions régionales d'Abidjan, le Dob mettra très prochainement le cap sur celles de l'intérieur du pays.

Il est bon de signaler que cette rencontre a vu la participation du directeur régional, Comenent Prosper Eloi, et de l'ensemble des inspecteurs d'orientation de la Drena.