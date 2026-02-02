Cote d'Ivoire: Nawa/Lutte contre le travail des enfants - Le programme Enacte enregistre des résultats significatifs

Ensemble pour agir sur les causes profondes du travail des enfants dans la région de la Nawa (Enacte), le programme conjoint mis sur pied, dans la région, dans le cadre de la lutte contre le travail des enfants a enregistré des résultats significatifs.

Selon une note information de l'Unicef, publiée le 30 janvier 2026, l'impact est perceptible notamment dans la protection de l'enfance, la coordination des actions de lutte contre le travail des enfants, de protection sociale, de renforcement des services sociaux de base, dont l'accès à l'eau potable, dans les communautés cacaoyères dans la région de la Nawa.

Selon notre source, les interventions ont notamment contribué à une meilleure interopérabilité entre les services de santé et l'état civil, à l'extension de services sociaux intégrés et au soutien de moyens de subsistance alternatifs pour les familles vulnérables.

Le Représentant de l'Unicef pour la Côte d'Ivoire, Jean-François Basse, s'en félicite. « Les résultats obtenus montrent que l'accès effectif à l'éducation, à la santé et à l'enregistrement des naissances constitue un levier décisif pour protéger durablement les enfants ».

Pour sa part, Ndeye Coumba Diop, directrice du Bureau pays de l'Oit-Abidjan « Enacte démontre que des actions ciblées sur le travail décent, la protection sociale, le dialogue social, la syndicalisation des producteurs de cacao, produisent un impact réel et mesurable sur la prévention du travail des enfants ». Au niveau communautaire, les résultats ont été également visibles.

Le programme a renforcé les capacités locales et amélioré l'accès aux infrastructures de base. D'ailleurs pour David Preux, représentant de l'Oim, « les investissements dans l'eau, l'hygiène et les services de proximité ont un effet direct sur la résilience des communautés et la réduction des risques de travail des enfants ».

Quant au préfet de la région de la Nawa, Clément Kouamé Bi Kalou, il a salué la collaboration entre les autorités administratives et le programme Enacte, estimant qu'elle a contribué à des avancées notables dans la lutte contre le travail des enfants.

« Au regard des résultats atteints par le programme, nous souhaitons voir se poursuivre cette dynamique à travers une seconde phase afin de capitaliser sur les acquis tout en améliorant ce qui doit l'être », a-t-il fait savoir.

Cofinancé par l'Union européenne et la Suisse, Enacte a été mis en œuvre par l'Organisation internationale du Travail (Oit), l'Unicef et l'Organisation internationale pour les migrations (Oim). Et surtout avec le partenariat du Comité national de surveillance des actions de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (Cns) et le Comité interministériel de lutte contre la traite, l'exploitation et le travail des enfants (Cim).